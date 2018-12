Merkel utelukker militær løsning i konflikten mellom Russland og Ukraina

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel sier hun kommer til å konfrontere Russlands president Vladimir Putin angående den betente konflikten med Ukraina, når de to møtes under det kommende G20-møtet i Argentina fredag. Her er de to under minnemarkeringen av første verdenskrig i Paris tidligere denne måneden. Foto: Gonzalo Fuentes / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix