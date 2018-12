Rios guvernør pågrepet

Guvernøren i Rio de Janeiro er pågrepet, anklaget for korrupsjon, ifølge brasilianske medier.

Luiz Fernando Pezão ble pågrepet torsdag. Han er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser som et ledd i en massiv korrupsjonsskandale som involverer et stort antall politikere.

TV-kanalen Globo News viste direktebilder av føderalt politi ved guvernørens residens.

Anklagene mot Pezão dreier seg om påståtte bestikkelser mens han var viseguvernør under Sergio Carbal, som for tiden sitter i fengsel.

Delstaten Rio de Janeiro har landets nest største økonomi og en befolkning på over 16 millioner.

Korrupsjon er svært utbredt i Brasil. Pågripelsen av Pezão inngår i den store korrupsjonsetterforskningen kjent som Operasjon bilvask. Den startet i 2014 og involverer massive pengesummer, en rekke toppolitikere og store selskaper som den statlige oljekjempen Petrobras.

