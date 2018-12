Forventet levealder fortsetter å synke i USA

Den forventede levealderen i USA synker igjen, og i fjor døde 70.000 av overdose. Aldri før har det vært registrert så mange overdosedødsfall.

Antall dødsfall knyttet til overdose steg i 2017 med nesten ti prosent i forhold til året før. I samme periode steg selvmordstallene med 3,7 prosent.

Tallene kommer fra Det amerikanske senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC). Den forventede levealderen i landet lå i fjor på gjennomsnittlig 78,6 år, en nedgang på 0,1 år fra 2016.

Siden 2014 har den forventede levealderen sunket jevnt, og i løpet av perioden har den gjennomsnittlige amerikaner mistet 0,3 år av livet.

– Tallene fra CDC viser at den forventede levealderen i USA har sunket de siste årene. Denne urovekkende trenden skyldes tragisk nok stadig flere dødsfall knyttet til overdose og selvmord, sier CDC-sjef Robert Redfield.

Rusmidler

Tallene kommer samtidig med at landet kjemper mot en opioidepidemi, og mange amerikanere er avhengige av smertestillende.

Heroin og syntetiske opioider som fentanyl er blant rusmidlene som blir hyppig misbrukt i USA. Sistnevnte var dopet som tok livet av artistene Prince og Tom Petty i henholdsvis 2016 og 2017.

CDC-sjefen sier at de ferske tallene er en oppvekker.

– Den forventede leveralderen gir oss et bilde av folks helsetilstand på nasjonal basis. Denne statistikken er en påminnelse om at vi mister for mange amerikanere, for tidlig og for ofte, av årsaker som kan forhindres, sier Redfield.

– Burde stige, ikke synke

Den forventede levealderen har ikke har falt så drastisk siden epidemien med spanskesyken i 1918 og første verdenskrig, ifølge Robert Anderson, som er sjef for dødelighetsstatistikk ved Det nasjonale senter for helsestatistikk (NCHS).

– Vi er et velutviklet land med svært mange ressurser. Vår forventede levealder burde stige, og ikke synke slik den gjør nå, sier Anderson.

Den forventede levealderen i USA sank også betraktelig på 80-tallet da hiv og AIDS-krisen var på sitt verste. I nabolandet Canada ligger den forventede levealderen tre år over USA. I Japan lever folk lengst, og forventet levealder ligger i snitt på nesten 84 år.

(©NTB)