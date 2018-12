Anspent stemning i London

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil etter alt å dømme trå svært forsiktig når hun møter sin britiske kollega Jeremy Hunt.

Det er framfor alt førjulshygge som står på plakaten når Eriksen Søreide besøker Hunt i London torsdag formiddag. De to utenriksministrene har invitert til fest med sang fra barnekoret ved den norske skolen i London og høytidelig tenning av julegrana som det britiske utenriksdepartementet har fått i gave fra Norge.

Men Eriksen Søreide må samtidig passe godt på så hun ikke tråkker feil i den minelagte debatten foran avstemningen i Parlamentet om skilsmisseavtalen Storbritannia har forhandlet fram med EU.

NTB er kjent med at norsk side oppfatter situasjonen som langt mer følsom enn tidligere. Eriksen Søreide ventes derfor å uttale seg svært forsiktig, av frykt for å si noe som kan bli vridd på eller feiloppfattet i britisk politikk.

Uroen gjelder spesielt diskusjonene om en såkalt norsk løsning som en mulig «plan B» for Storbritannia hvis Underhuset ender opp med å si nei til brexitavtalen i den skjebnesvangre avstemningen 11. desember.

Tanken er, ifølge britiske medier, at Storbritannia i en slik situasjon kan gå inn for medlemskap i EØS som et alternativ.

