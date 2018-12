All verdens kriser samles i Buenos Aires

Den var tenkt som en økonomisk klubb da G20 ble opprettet for 20 år siden. Siden da har den blitt et forum for alt av kriser på den internasjonale dagsordenen.

Fredag møtes G20-landenes ledere til det to dager lange toppmøtet i Argentinas hovedstad Buenos Aires.

Her samles hovedpersonene bak noen av de største problemene som verden baler med i dag: Handelskrigen mellom USA og Kina, Storbritannia som er på vei ut av EU, verdens kamp mot klimaendringer og drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. I tillegg har striden mellom Russland og Ukraina blusset opp igjen ved den annekterte Krim-halvøya.

Fokus på Trump og Putin

De fleste politiske ledere involvert i de nevnte konfliktene er ventet å delta under møtet i Argentina. Men det blir nok mer oppmerksomhet på forholdet mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin enn på det G20 egentlig var opprettet for.

Gruppen startet i 1999 som et samarbeid om det internasjonale finanssystemet og består av de 19 største økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med.

Til sammen representerer landene rundt 80 prosent av verdensøkonomien.

Nasjonalistiske ledere

I 2008, da verdensøkonomien var rammet av finanskrisen, ble det etablert G20-toppmøter, og ved det første møtet samme år sto landene sammen om å løse krisen.

Men ifølge det franske nyhetsbyrået AFP er samholdet fra den gang forsvunnet. Ikke bare fordi en av de mer stabiliserende faktorene i den internasjonale ledergruppen, Tysklands statsminister Angela Merkel, er på vei ut. Det svekke samholdet skyldes også den økende proteksjonismen og nasjonalismen blant G20-medlemmer.

Trump har ledet an i denne trenden med sin politikk basert på «Amerika først». Også Italia, Mexico og Brasil har valgt ledere som betegnes som populister. I tillegg har Storbritannias statsminister Theresa May nok med å sørge for at hennes land kommer helskinnet ut av skilsmissen med EU.

Skuffende toppmøter

– Jeg vil si at G20 har mistet den energien organisasjonen hadde under den globale finanskrisen i 2008 til 2009, sier visedirektør for Senter for strategiske og internationale studier, Matthew Goodman, til AFP.

– De siste toppmøtene har stort sett vært skuffende, spesielt når det gjelder handelskonfliktene. Slikt blir det sikkert også denne gang, sier han.

Trump-møter

Men det vil bli snakket om handel, i hvert fall mellom USA og Kina.

John Bolton, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus, sier ifølge nyhetsbyrået DPA at Trump vil holde en rekke bilaterale møter, blant annet med Kinas president Xi Jinping. De vil dreie seg om handelsstriden mellom de to landene.

Trump skal etter planen også møte Putin, Merkel og Japans statsminister Shinzo Abe. Men etter russernes angrep mot ukrainske skip ved Krim-halvøya i helga, har Trump i et intervju med The Washington Post truet med å avlyse møtet med Putin.

Onsdag opplyste imidlertid Moskva at møtet ser ut til å gå etter plalen. Torsdag fulgte Kreml opp på nytt med bekreftelse om at møtet skal gjennomføres:

