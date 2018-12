Senatet åpner for å straffe Saudi-Arabia

Senatet i USA har tatt et viktig steg mot å avslutte militærhjelpen til Saudi-Arabia, som følge av krigen i Jemen og drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Med 63 mot 37 stemmer har senatorene vedtatt å utarbeide en resolusjon med krav om stans i USAs militærhjelp til Saudi-Arabia.

Debatten om resolusjonen kan finne sted allerede i neste uke. Dersom den blir vedtatt, vil det være et klart nederlag for president Donald Trump, som ønsker å videreføre den amerikanske militærhjelpen.

Avstemningen i Senatet onsdag fant sted kort tid etter at utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Jim Mattis hadde tryglet de folkevalgte om ikke å begrense USAs militærstøtte.

«Helsikes mye verre»

Verdens verste humanitære katastrofe utspiller seg i krigsherjede Jemen, der FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe. Pompeo hevder at situasjonen ville ha vært langt verre uten USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring.

– Jeg ser med sorg på lidelsene i Jemen, men om USA ikke var involvert i Jemen, ville det ha vært helsikes mye verre der, sa Pompeo under et lukket møte i Senatet.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som har støtte fra USA.

Sultkatastrofe

Onsdagens vedtak i Senatet står i stor kontrast til et mislykket forsøk tidligere i år på å fremme en lignende resolusjon som følge av lidelsene. Men etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias konsulat, øker presset fra de folkevalgte om å straffe det autoritære kongedømmet.

Senatorer fra begge partier har reagert kraftig på Trumps håndtering av drapet på journalisten, som bodde i USA og skrev for Washington Post.

Den humanitære situasjonen i Jemen blir dessuten stadig verre. Halvparten av Jemens befolkning – rundt 14 millioner mennesker – trues nå ifølge FN av en sultkatastrofe.

Sanders, Lee og Murphy

Flere land, blant dem Norge, Danmark, Finland og Tyskland har stanset eksporten av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia, og selv republikanere i Kongressen tar nå til orde for at USA skal gjøre det samme.

Resolusjonen, som Trump allerede har truet med å legge ned veto mot, krever at Trump avslutter amerikansk militærhjelp til Saudi-Arabia innen 30 dager. Forslagsstillerne er den uavhengige senatoren Bernie Sanders, republikaneren Mike Lee og demokraten Chris Murphy.

– Saudiaraberne har drept flere sivile i år enn i noe annet år i Jemen-krigen, sier Murphy, som lenge har presset på for å stanse USAs støtte til krigen.

Pompeo forsvarer kronprinsen

– De gjorde åpenbart en gigantisk strategisk feil da de bortførte og drepte Jamal Khashoggi. Så mye har endret seg de siste månedene, tilføyer han.

CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman til drapet på Khashoggi, men Pompeo avviser dette.

– Jeg har ikke sett noen direkte rapportering som knytter kronprinsen til ordren om å drepe Jamal Khashoggi, sa Pompeo etter besøket i Senatet.

Pompeo understreket at den amerikanske støtten til krigføringen mot Houthi-opprørerne i Jemen er et viktig ledd i Trump-administrasjonens mål om å demme opp for iransk innflytelse i Midtøsten.

– Saudi-Arabia har ikke annet valg enn å utkjempe denne konflikten, og dersom vi vender dem ryggen, vil det true amerikanske interesser, sier Pompeo.

(©NTB)