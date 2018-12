En død og to skadd i hundreårsuvær i Sydney

Styrtregn og vind med stormkast førte onsdag til trafikkaos, oversvømmelser og innstilte flyavganger i Sydney. En person er omkommet og to er skadd.

Gater, jernbanestasjoner og boliger ble oversvømt av de enorme nedbørsmengdene. Enkelte gater ble omgjort til elver av raskt flytende vann, og parker ble omgjort til innsjøer. 130 flyginger ble enten innstilt eller forsinket, og over 8.000 personer mistet strømmen.

Politiet oppfordret folk til å holde seg unna veiene etter at det kom meldinger om bilister som var strandet i stigende flomvann. En bilist mistet livet. To politifolk ble alvorlig skadd da et tre falt over dem idet de skulle hjelpe en bilist som var strandet i uværet, melder Reuters.

Det meteorologiske instituttet i byen (BOM) målte over 100 millimeter regn på bare få timer, en nedbørsmengde som Australias mest folkerike by normalt pleier å få i løpet av hele november.

– Det er en nedbørsmengde vi bare opplever å få hvert 100. år, sier BOMs leder Ann Farrell.

I sterk kontrast sto den nordlige delstaten Queensland, der det onsdag ble målt temperaturer nær 40 grader og med kraftig vind som forverret allerede store branner i terrenget. Der har brannmannskap i snart en uke arbeidet for å slå ned over 130 branner.