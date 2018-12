Russland varsler rakettutplassering - Ukraina innfører unntakstilstand

Unntakstilstanden i Ukraina har trådt i kraft samtidig som det kommer meldinger om at Russland planlegger å utplassere raketter på Krim-halvøya.

Den militære unntakstilstanden trådte i kraft i deler av landet onsdag og varer i 30 dager. Ukrainas president Petro Porosjenko hadde bedt om 60 dager, noe han ikke fikk gjennomslag for etter fem timers intens debatt i nasjonalforsamlingen mandag.

Porosjenko knytter unntakstilstanden til søndagens hendelse der Russland tok to ukrainske marinefartøy, en ukrainsk taubåt og et mannskap på 24 ukrainere i arrest i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya.

Konflikten mellom Ukraina og Russland: * Russland annekterte i mars 2014 Krim-halvøya som svar på at Ukrainas russiskstøttede president Viktor Janukovitsj var blitt avsatt i februar. * Prorussiske separatister gjorde opprør øst i Ukraina i midten av april 2014. Det var startskuddet for den væpnede konflikten i Ukraina. * Siden er nær 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – drept og rundt 1 million drevet på flukt. * I september 2014 inngikk partene – regjeringen i Kiev og de prorussiske separatistene i øst – en avtale som skulle gjøre slutt på striden. Avtalen ble ikke overholdt. * 12. februar 2015 undertegnet partene en ny våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. Avtalen inneholdt også en fremdriftsplan for varig fred i Donbass-området. Store deler av området kontrolleres i dag av prorussiske separatister. * Våpenhvilen trådte i kraft 15. februar, men også den er blitt brutt jevnlig. * Ifølge Minsk-avtalen skal det østlige Ukraina få selvstyre. Dette ble vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men vil først tre i kraft etter at lokalvalg er avholdt og en ny grunnlov har trådt i kraft. Det skulle skje innen utgangen av 2015, men har foreløpig ikke skjedd. * Søndag 25. november 2018 blusset konflikten mellom Ukraina og Russland opp da russisk kystvakt skjøt mot to ukrainske marinefartøy og en taubåt i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest. * Ukrainas president Petro Porosjenko erklærte 26. november en unntakstilstand. Den trådte i kraft onsdag 28. november og skal vare i 30 dager.

– Trues av krig

– Unntakslover betyr ikke å erklære krig, forsikret presidenten i en tale til nasjonalforsamlingen. Han argumenterte med behovet for å forsvare landet mot «økende aggresjon fra Russland» og viste til etterretning om «en høyst alvorlig trussel om en bakkeoperasjon mot Ukraina», uten å utdype.

Til ukrainsk fjernsyn sa han senere:

– Ingen må tro at dette er et artig spill. Ukraina trues av en storkrig med

Ekspert: – Russland ønsker trolig å trappe ned konflikten med Nato og Vesten

Putin avviser

Russlands president Vladimir Putin anklaget onsdag Porosjenko for å ha provosert fram hendelsen. Putin viser til det planlagte presidentvalget i Ukraina i mars og mener Porosjenko ikke har sjanse til å bli gjenvalgt.

– Porosjenko hadde behov for å forverre situasjonen ved å skape uovervinnelige hindre for konkurrenter, i hovedsak den politiske opposisjonen, sa Putin under en konferanse i Moskva, med henvisning til unntakstilstanden som nå er innført i nabolandet.

Raketter

Kort tid før unntakstilstanden trådte i kraft meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at Russland snart skal utplassere nye S-400 rakettforsvarssystemer på den annekterte Krim-halvøya.

Nyhetsbyrået RIA skriver at det nye S-400-systemet etter planen skal være i drift innen utgangen av 2018. Russland utplasserte også S-400-raketter på Krim i 2016.

Det smale Kertsjstredet skiller Krim-halvøya fra russisk fastland og er eneste sjøforbindelse mellom Azovhavet i nord, der Ukraina har kystlinje, og Svartehavet i sør.

– Dette er en ekstremt viktig ferdselsåre for Ukraina, sier seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

Ifølge ham vil det få katastrofale økonomiske konsekvenser for ukrainske havnebyer som Mariupol og Berdjansk hvis Russland skulle bestemme seg for å stenge Kertsjstredet permanent.

Analyse: Dette står på spill i Azovhavet

Frykt

Frykten på ukrainsk side er at Russland i realiteten har planer om å opprette en landkorridor til Krim, eller at Russland i verste fall kan komme til å okkupere hele den ukrainske sørkysten, slik at Ukraina mister all sjøforbindelse.

– Men dette vet vi ikke noe om, og det er en kjempestor operasjon, understreker Bukkvoll.

FFI-eksperten er likevel ikke i tvil om at Russland ønsker å sikre sin sørflanke og vise militære muskler overfor NATO i Svartehavet.

Aktuelt: Solberg bekymret over eskaleringen i konflikten mellom Ukraina og Russland

Trump-møte

Russland har avvist et forslag fra Tyskland om mekling i konflikten. Utenriksminister Sergej Lavrov sier han ikke ser noe behov for utenlandsk mekling.

USAs president Donald Trump sa i et intervju med The Washington Post tirsdag at han vurderer å avlyse møtet med Russlands president Vladimir Putin under G20-toppmøtet i Argentina fredag denne uken.

Men Putins talsmann Dmitrij Peskov sa onsdag at møtet er ventet å gå som planlagt og at Russland ikke har mottatt «noen annen informasjon fra vår amerikanske motpart».

Aktuelt: Putin blir mindre populær, viser måling