Tenåringer ventes å gi svar om drap på hjemløs i Sverige

I sommer ble en hjemløs mann funnet død i en park i svenske Huskvarna. Påtalemyndigheten håper rettssaken mot to tenåringer gir svar om hva som skjedde med ham.

De to tenåringene, en 14-åring og en 16-åring, ble pågrepet i slutten av august, noen uker etter at den hjemløse rumenske EU-migranten ble funnet død i en park i Huskvarna i Sverige.

16-åringen ble først tiltalt for å gjennom grov mishandling ha forvoldt mannens død, men tiltalen har senere blitt endret til drap. Onsdag starter rettssaken mot ham i Jönköpings tingsrätt.

– Min klient nekter straffskyld etter tiltalen, skriver 16-åringens advokat Anders Tolke i en SMS til TT i forkant av rettsmøtet.

14-åringen er også mistenkt for å ha vært involvert, men han er under den kriminelle lavalderen i Sverige og kan derfor ikke stilles for retten. Isteden føres det en såkalt bevis-tale, der han får muligheten til å gi sin forklaring på hva som skjedde uten at han kan idømmes straff.

– Min klient erkjenner å ha utøvd en viss vold mot mannen, men at han ikke på noe vis har forårsaket denne personens død, sier 14-åringens advokat Martin Cullberg.

Rettssaken ventes å vare i ytterligere fem dager. De involverte håper på at den vil gi svar på hva som skjedde med den hjemløse rumeneren som ble funnet død tidlig på morgenen 8. august. På grunn av de to tenåringenes lave alder går imidlertid rettssaken bak lukkede dører.

Saken har fått stor oppmerksomhet i Sverige, og svenske medier har tidligere identifisert den hjemløse EU-migranten Gheorge Hortolomei-Lupu, som av venner og bekjente ble kalt «Gica».