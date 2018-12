Afghanske foreldre tvinges til å selge barna

Desperate afghanske foreldre tvinges til å «selge» barn for å betale gjeld og mat, ifølge UNICEF. De fleste av dem er jenter og ender opp som barnebruder.

Alvorlig tørke har kraftig forverret situasjonen for millioner av mennesker i Afghanistan, som har vært herjet av krig i flere tiår.

I de to tørkerammede provinsene Herat og Baghdis er minst 161 barn, 155 av dem småjenter helt ned i 1 måneds alder, solgt de siste fire månedene, anslår FNs barnefond (UNICEF).

– De ble enten forlovet, giftet bort eller solgt fordi foreldrene hadde gjeld. Situasjonen for barn i Afghanistan er forferdelig, sier FN-organisasjonens talskvinne Alison Parker.

– Alt før tørken satte inn hadde over 80 prosent av alle husholdninger satt seg i gjeld. Uheldigvis blir barn nå brukt for å betale den ned, sier hun.

Avlingene sviktet

Mange familier håpet på inntekter fra avlinger som sviktet og har derfor ikke kunnet nedbetale gjeld som planlagt.

– Praksisen med barneekteskap er en inngrodd del av de sosiale normene i Afghanistan, konstaterer Parker, som legger til at det også er registrert økende bruk av barnearbeid i landet.

Ifølge UNICEF gifter rundt 35 prosent av afghanske familier bort barna sine før de blir myndige, og i enkelte deler av landet er andelen hele 80 prosent.

Sjokkerende

– Det blir dessverre stadig verre. Barna betaler prisen for konflikten, barna betaler prisen for tørken, sier Parker.

– Det er svært, svært sjokkerende, sier Suraya Pakzad, som leder organisasjonen Voice of Women i Afghanistan.

– Barn mellom 8 og 12 år blir solgt til gamle menn for å løse familiens økonomiske problemer, konstaterer hun.

En forlatt afghansk jente på utsiden av et telt i flyktningleiren i Herat-provinsen. Foto: Mohammad Ismail / Reuters

Ikke noe valg

Pakzad forteller hvordan hun snakket med en far som solgte den sju år gamle datteren sin til ekteskap med en eldre mann og som fortalte at han ikke hadde noe annet valg.

– Han sa «jeg elsker datteren min og jeg vet hva jeg har gjort. Jeg lider under dette. Men hvilket valg har jeg? Jeg har fem andre døtre. Det er ikke sikkert at jeg gjør det samme med dem dersom du gir meg andre valg for å brødfø barna mine», forteller hun.

– Folk har desperat behov for hjelp, for tjenester, særlig mat, sier Pakzad.

Masseflukt

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er over 260.000 mennesker drevet på flukt som følge av tørke i det vestlige Afghanistan bare siden april i år. Dette er flere enn dem som har måttet flykte på grunn av krigshandlinger i år.

UNHCRs talsmann Babar Baloch beskriver tørken i landet som den verste på flere tiår.

FN har fra før registret 2,4 millioner afghanske flyktninger i utlandet, i tillegg til om lag 5 millioner udokumenterte afghanere som har flyktet til nabolandene Iran og Pakistan.