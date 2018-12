Samlet inn 5,6 millioner til Ford etter Kavanaugh-anklager

En GoFundMe-side har samlet inn rundt 5,6 millioner kroner til Christine Blasey Ford som anklaget høyesterettsdommer Brett Kavanaugh for voldtektsforsøk.

Siden ble opprettet 18. september og hadde som mål å få inn 150.000 dollar. Nå er det samlet inn nærmere 650.000 dollar, altså rundt 5,6 millioner kroner til Ford, skriver CBS News.

På siden skriver Ford at innsamlingsaksjonen og støtten hun har mottatt har gitt henne tro på at familiens liv «vil gå tilbake til normalt». Videre skriver hun at de «sjenerøse bidragene» gjør at hun og familien kan beskytte seg selv mot «skremmende trusler» og øke sikkerheten i huset deres.

Betalt for sikkerhet

Ifølge Ford har deler av midlene blitt brukt til å betale for sikkerhetstjenester siden 19. september, tre dager etter at hun sto fram og anklaget Kavanaugh for å ha forsøkt å ha voldtatt henne på en fest på 80-tallet. Midlene har også gått til «innkvartering og sikkerhetskostnader i DC, i tillegg til lokal innkvartering for deler av tiden vi har blitt forflyttet», skriver hun.

Ford forteller at hun har stengt GoFundMe-siden for flere bidrag, og at alle ubrukte midler «etter å ha ferdigstilt sikkerhetsutgiftene, vil gå til organisasjoner som støtter overlevende etter traumer».

Vitnet mot Kavanaugh

16. september sto Christine Blasey Ford (51) fram i Washington Post og anklaget Kavanaugh for et voldtektsforsøk på en fest på 1980-tallet da hun var 15 år og han 17.

Etter henne sto også to andre kvinner fram og fortalte om uønsket seksuell atferd fra Kavanaugh.

Ford og Kavanaugh, som da var Trumps kandidat til å bli høyesterettsdommer, møtte til åpen høring i Senatets justiskomité. Han avviste alle anklagene. Dagen etter sikret republikanerne et knapt flertall for å få han godkjent i komiteen, før 6. oktober ble godkjent av et knapt flertall på 50 mot 48 stemmer i Senatet.

(©NTB)