Manafort og Assange benekter møte

Donald Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange nekter for å ha møtt hverandre, slik The Guardian skriver.

Ifølge The Guardian , som viser til anonyme kilder samt et dokument utarbeidet av Ecuadors etterretningstjeneste Senaing, hadde Manafort flere møter med Assange i Ecuadors ambassade i London.

Assange søkte tilflukt i ambassaden i august 2012 og har oppholdt seg der siden av frykt for å bli utlevert til USA.

Ifølge The Guardian fikk Assange første gang besøk av Manafort i 2013, deretter i 2015 og siste gang «rundt mars 2016». Få dager senere ble det kjent at Manafort sluttet seg til Trumps valgkampstab og i mai overtok han som valgkampleder.

Vil saksøke

WikiLeaks benekter i flere Twitter-meldinger at det fant sted noen slike møter og opplyser at Assange har bedt sine advokater saksøke den britiske avisen.

WikiLeaks opplyser videre at de selv akter å gå til sak mot Guardian og tvitrer at «Det er på høy tid at Guardian betaler prisen for sine fabrikkerte nyheter».

Manafort nekter

Manafort nekter også for noensinne å ha møtt Assange og kaller Guardian-saken «fullstendig uriktig og bevisst ærekrenkende».

– Jeg har aldri vært i kontakt med noen i WikiLeaks, verken direkte eller indirekte, heter det ifølge AP i en kunngjøring fra Manafort.

Dersom det bekreftes at Manafort møtte Assange, styrkes i så fall mistanken om en direkte forbindelse mellom Trumps valgkampstab og WikiLeaks.

Rett før det amerikanske presidentvalget lekket WikiLeaks tusenvis av eposter russisk etterretning hadde stjålet fra Demokratene og deres presidentkandidat Hillary Clinton.

(©NTB)