SVT: Kongolesiske myndigheter kan ha vært innblandet i drap på FN-arbeidere

FN-granskere anklages for å mørklegge den kongolesiske regjeringens mulige medvirkning til drap på en svensk FN-arbeider, ifølge SVT.

Zaida Catalán ble drept under et oppdrag i Kasai-provinsen i Kongo i mars 2017, sammen med amerikaneren Michael Sharp.

Myndighetene i landet hevder at den lokale militsgruppen Kamuina Nsapu sto bak drapene på de to. Det var konflikten mellom denne gruppen og regjeringsstyrkene de to FN-arbeiderne var sendt for å granske.

SVTs Uppdrag granskning har fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som antyder at kongolesiske regjeringsstyrker kan ha vært innblandet i drapene, noe FNs granskere skal ha fått informasjon om, men valgte å utelate fra sin rapport.

Kongo har tiltalt over 20 personer for drapene på Catalán og Sharp, og rettssaken pågår nå.