FN: El Niño-oppvarming sannsynlig i 2019

Naturlige sykluser som El Niño har også betydelig innvirkning på globalt vær, og fører med seg tørke og oversvømmelser. Temperaturøkningene kommer i tillegg til menneskeskapte klimaendringer.

Det er 75-80 prosent sannsynlighet for at værfenomenet El Niño vil varme opp klimaet innen februar, ifølge den ferskeste analysen fra FNs meteorologiske verdensorganisasjon, WMO.

Den forrige El Niño-episoden var over i 2016, og bidro til å gjøre dette til det varmeste året som noen gang har blitt registrert, ved å komme på toppen av oppvarmingen som skyldes menneskeskapte karbonutslipp. 2019-episoden er foreløpig ikke anslått å bli like kraftig som i 2016.

El Niño forekommer naturlig med få års mellomrom, og skyldes uvanlig høye havtemperaturer i den vestlige delen av Stillehavet. Fenomenet har stor innvirkning på været jorden rundt, og fører med seg tørke i områder som vanligvis har høy fuktighet, som deler av Australia, og oversvømmelser i områder som er tørrere, som i Sør-Amerika. De økte temperaturene kan også føre til betydelig blekning av korallrev.

Strandet båt i den uttørkede Chilwa-innsjøen øst i Malawi. Foto fra oktober 2018. NTB Scanpix/AFP.

– Betydelig innvirkning



– El Niño er ikke ventet å bli så kraftig som i 2015-16, sier Maxx Dilley, direktør for værvarsling og tilpasning ved WMO.

– Likevel kan det få en betydelig innvirkning på nedbørsmengder og temperaturmønstre i flere områder, med følger for jordbruk og matsikkerhet, håndtering av vannressurser og folkehelse. Det kan også kombineres med mer langsiktig klimaendring og øke globale gjennomsnittstemperaturer i 2019.

Meteorologer i USA har allerede advart om en nært forestående El Niño. Australias meteorologibyrå uttalte i oktober at en tørr, varm sommer virker svært sannsynlig, med økt risiko for hetebølger og skogbrann, og fortsatte problemer for tørkerammede bønder. Det finnes data som tyder på at klimaendringene forverrer effektene av El Niño.

2016: Varmeste noen gang



Den økte varmen El Niño bidro til gjorde 2016 til det varmeste året som noen gang har blitt registrert. Det følgende året kom på andreplass, men var det varmeste for et år der El Niño ikke forekom. Forskere venter at 2018, der det skjedde flere klimarelaterte katastrofer jorden rundt, vil bli det fjerde varmeste året som har blitt registrert hittil.

Milliarder av tonn karbon slippes fortsatt ut i atmosfæren, og det er rekordhøye konsentrasjoner av drivhusgasser. Dermed er også oppvarmingen som følge av disse kraftigere enn noen gang tidligere. Men om en ny El Niño vil skape rekordtemperaturer også i 2019 gjenstår å se.

– El Niño vil trolig bidra til høyere globale gjennomsnittstemperaturer i 2019, men det er litt for tidlig å si om det blir et nytt rekordår, sier Tim Stockdale ved Det europeiske senteret formellom-langtidsvarsel.

Innbyggere i Huachipa øst for Lima i Peru reddes av politi og brannfolk etter oversvømmelser i nabolaget. NTB Scanpix/AFP.

Menneskeskapt



Uansett har menneskeskapt global oppvarming i perioden 2000-2017 ført til 17 av de varmeste 18 årene som er registrert siden 1850. Analyser har vist at mange av ekstremvær-episodene har blitt forverret eller forekommer hyppigere på grunn av klimaendringene.

WMO-analysen anslår at en El Niño-periode med full effekt mellom desember 2018 og februar 2019 har en sannsynlighet på 75-80 prosent sannsynlig, med 60 prosent sannsynlighet for å fortsette til april 2019. En kraftig El Niño gir en økning av overflatetemperaturen i det vestlige Stillehavet minst 1,5 grader over gjennomsnittet. Foreløpige modeller for den kommende El Niño anslår økninger fra 0.8 til 1,2 grader over snitt.

