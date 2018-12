Hjelpeorganisasjoner krever stans i USAs militærstøtte til Saudi-Arabia

Fem store internasjonale hjelpeorganisasjoner, blant dem Flyktninghjelpen i Norge, ber USA innstille all militærstøtte til Saudi-Arabia.

Oxfam America, CARE US, International Rescue Committee (IRC), Save the Children og Flyktninghjelpen viser til Saudi-Arabias krigføring mot Houthi-opprørere i Jemen, der 14 millioner mennesker nå risikerer å sulte i hjel dersom ikke angrepene stanses.

– Sult må ikke brukes som et våpen mot Jemens sivilbefolkning, heter det i en felles kunngjøring fra de fem hjelpeorganisasjonene.

Saudi-Arabia gikk til krig mot de sjiamuslimske Houthi-opprørerne i nabolandet Jemen i mars 2015 og fikk med seg De forente arabiske emirater og flere andre land i regionen. USA og flere andre vestlige land støtter krigføringen og selger store mengder våpen til koalisjonen.

Milliardsalg

Da president Donald Trump besøkte Riyadh i 2017, opplyste han at USA hadde inngått kontrakter om salg av våpen og militært utstyr for over 850 milliarder kroner til Saudi-Arabia.

USA har også bistått landets krigføring i Jemen med etterretning og tankfly, til økende kritikk, både internasjonalt og i Kongressen.

Kritikken økte ytterligere da den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Krever stans

75 prosent av de spurte i en meningsmåling YouGov har foretatt på oppdrag fra IRC i USA, sier et de er imot salg av amerikanske våpen og militært materiell til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Saudi-Arabias krigføring i Jemen har ifølge FN gjort landet til verdens største humanitære katastrofe. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

82 prosent mener Kongressen bør stemme over et forslag om å stanse eller redusere våpensalget til de to landene.

Flere land, blant dem Norge, Danmark og Finland har stanset salg av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia og Emiratene, og det samme har Tyskland.

USA har medansvar

– USA holder liv i en krise som har alvorlige følger for millioner av mennesker, sier Storbritannias tidligere utenriksminister David Miliband, som nå er president i IRC.

– USA vil ha et medansvar til det som kan bli den største sultkatastrofen på flere tiår dersom ikke militærstøtten til den saudiledede koalisjonen stanses, advarer de fem hjelpeorganisasjonene i en felles uttalelse.

