HRW: Argentina kan etterforske Saudi-Arabias kronprins

Argentinas grunnlov anerkjenner universell jurisdiksjon for krigsforbrytelser og tortur, noe som betyr at landet kan straffeforfølge forbrytelser uavhengig av gjerningspersonens nasjonalitet eller hvor forbrytelsen ble begått, opplyser Human Rights Watch (HRW). Dommer Ariel Lijo har derfor bedt påtalemyndigheten om å avgjøre om det er mulig at Argentina kan straffeforfølge den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, ifølge avisen Clarin. Besøker Argentina denne uken Denne uken skal kronprinsen delta på G20-møtet i Argentinas hovedstad Buenos Aires. – Hans deltakelse på G20 kan gjøre Argentinas rettssaler til et sted for rettshjelp for ofre som ikke har hatt mulighet til å søke rettferdighet i Jemen eller Saudi-Arabia, sier administrerende direktør Kenneth Roth i HRW. – Å krysse en grense I en uttalelse til BBC forrige uke sa Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir at det «går en grense ved lederskapet» og at grensen gjelder «vokteren av de to hellige moskeene, kong Salman, og kronprinsen». – De representerer alle saudiarabiske innbyggere og alle saudiarabiske innbyggere representerer dem. Vi vil ikke tolerere noen diskusjoner om noe som helst som setter monarkiet eller vår kronprins i et dårlig lys, uttalte utenriksministeren. – Handlet på egen hånd Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han arbeidet blant annet som kommentator for Washington Post og var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. 31. oktober slo tyrkisk påtalemyndighet fast at Khashoggi ble kvalt til døde og partert inne i konsulatet i en planlagt aksjon. Ifølge Tyrkia kom drapsordren fra øverste nivå i Saudi-Arabias maktapparat, men ikke fra kong Salman. Blant de saudiarabiske agentene som anklages for drapet, var flere i kronprins Mohammed bin Salmans sikkerhetsteam. Saudi-Arabia hevder dødsskvadronen handlet på egen hånd og går inn for dødsstraff for 5 av de 15 mistenkte. Levningene etter Khashoggi er ikke funnet. (©NTB)