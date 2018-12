Broren til Honduras' president tiltalt for narkotikasmugling

Antonio Hernandez, broren til Honduras-president Juan Orlando Hernandez, er tiltalt for å ha smuglet inn tonnevis av kokain til USA.

Hernandez ble arrestert i Miami fredag og møtte mandag i retten hvor han ble tiltalt for sammensvergelse om å begå en kriminell handling, besittelse av våpen og for å ha løyet til amerikanske myndighetene i et avhør i 2016 hvor han nektet for å hjelpe til eller motta penger i forbindelse med narkotikasmugling.

– Hernandez var involvert på alle stadier av smuglingen av flere tonn med kokain gjennom Honduras, som var ment for USA, heter det i en uttalelse fra den amerikanske advokaten Geoffrey Berman.

Stemplet med eget navn

Presidentens bror beskrives som en «narkotikasmugler i stor skala», og beskyldes av den amerikanske narkotikaforvaltningen for å jobbe med «noen a verdens dødeligste og farligste internasjonale kriminelle nettverk» for å «fylle amerikanske gater med dødelig narkotika».

Deler av narkotikaen som ble smuglet var stemplet med Hernandez` initialer, TZ, for Tony Hernandez som er hans kallenavn.

Ifølge tiltalen har Hernandez fra 2004 til 2016 mottatt, behandlet og levert narkotika fra land som Colombia, gjennom Honduras og til USA.

– Ikke hevet over loven

«Ingen er hevet over loven, og en hver person må ha rett til et rettmessig forsvar og antas uskyldig», heter det i en uttalelse fra president Juan Orlando Hernandez etter brorens arrest.

Videre sier han at alle er ansvarlige for sine egne handlinger, og at regjeringen vil se til at rettferdighet blir utført med «absolutt åpenhet og i henhold til loven».

Om Hernandez blir dømt risikerer han alt fra fem år til livstid i fengsel.

