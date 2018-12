Én død etter at bil traff folkemengde på Manhattan

En person er bekreftet død etter at en bil traff en folkemengde på Manhattan i New York mandag kveld lokal tid. To personer er kritisk skadd.

Ifølge flere lokale og nasjonale medier skal ikke hendelsen være knyttet til terror.

Ulykken skjedde ifølge ABC-journalist Aaron Katersky da sjåføren skulle parkere, men tråkket på gasspedalen i stedet for bremsen. Han kjørte da opp på fortauet og inn i en folkemengde i det som beskrives som høy hastighet.

Ifølge et vitne på stedet som The New York Times har pratet med, døde det ene offeret momentant.

Sjåføren ble igjen på stedet og ventet på politiet.

Nødtjenesten i New York skriver at ni ble truffet av bilen, mens branndepartementet melder om seks skadde. Ifølge The New York Times er to av ofrene kritisk skadd, mens to andre har alvorlige, men ikke livstruende skader.

Hendelsen skjedde nær Chinatown i Manhattan.

