Tidligere Trump-rådgiver i fengsel

George Papadopoulos var president Donald Trumps rådgiver under valgkampen i 2016. Mandag startet han soningen av en fengselsdom.

Papadopoulos er den første i Trumps valgkampstab som er dømt til fengsel i Robert Muellers Russland-etterforskning.

31-åringen, som skal sone i 14 dager, var medlem av valgkampstabens utenrikspolitiske råd. Rådet ble ledet av tidligere justisminister Jeff Sessions.

Papadopoulos skal ha blitt orientert av en russisk professor i Europa med bånd til Kreml om at Russland satt på tusenvis av eposter som ville være skadelige for Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton.

Papadopoulos skal ha løyet om tidspunktet for når han mottok den angivelige informasjonen om Clinton. Han hevdet først overfor etterforskere fra FBI at dette skjedde før han ble med i valgkampstaben, men innrømmet senere at det fant sted først etter at han var blitt med på laget.

(©NTB)