NASA: Romsonden InSight har landet på Mars

Det første bildet fra romsonden InSight viser at landingsplassen på Mars var midt i blinken for NASAs forskere.

– Jeg er svært, svært glad for at vi øyensynlig har funnet en utrolig trygg og kjedelig landingsplass. Det er akkurat det vi ville, sa prosjektleder Tom Hoffman etter mandagens vellykkede landing av romsonden InSight ved Mars' ekvator.

Han viste til det første bildet som romsonden sendte fra den røde planeten – et bilde som forskningssjef Bruce Banerdt omtalte som «fint og skittent». Bildet viser et landskap som for det meste er jevnt og sandete, og med kun én større stein innen synlig rekkevidde.

Bildet skal rengjøres digitalt og de svarte støvflekkene fjernes, uttalte Banerdt. Bildet ble tatt av et kamera som sitter lavt nede på romsonden.

Et bedre bilde ble sendt fra et annet kamera som er høyere plassert på romsonden noen timer senere. Dette bildet viser deler av romsonden og landskapet rundt.

Resultater til våren

Senere mandag opplyste NASA at InSights solcellevinger hadde åpnet seg og at batteriene var i ferd med å bli ladet opp.

Dette er det første videobildet fra Mars etter landingen. Foto: NASA

Flere bilder er ventet i dagene som kommer, etter at støvlaget har fjernet seg fra romsondens kameraer.

I løpet av de neste Mars-døgnene, en tidsenhet som kalles sol og som tilsvarer 24 timer og 39,5 minutter på vår planet, skal NASAs forskere gjennomgå status for InSights viktige robotarm og romsondens instrumenter.

Det vil ta flere måneder å stille inn og finjustere instrumentene. Banerdt sa mandag at han ikke forventer å kunne motta en strøm av solid informasjon før på senvåren.

Jubel

Sonden brukte seks måneder på turen gjennom solsystemet etter oppskytingen fra Vandenberg-basen i California i mai i år.

Jubelen sto derfor i taket ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Pasadena i California.

– Landing bekreftet! kunngjorde en flygeleder like før klokken 21 norsk tid mandag kveld.

Toårig oppdrag

InSight er resultatet av et internasjonalt prosjekt til en verdi av 1 milliard dollar. InSight er utstyrt med et tyskprodusert instrument som har fått tilnavnet «muldvarpen» og som skal bore seg 5 meter under overflaten.

Et kamera som er høyere plassert på romsonden sendte bilde nummer to til NASA-forskerne natt til tirsdag norsk tid. Bildet viser deler av InSight, og landskapet rundt. Foto: AP

Der skal det blant annet måles temperatur. En franskutviklet seismograf skal føle etter jordskjelv, dersom de finnes. Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, og det samme skal også været på landingsstedet.

I løpet av de neste to jordårene, som tilsvarer ett år på Mars, skal den 360 kilo tunge sonden stå på samme sted.

– I de kommende månedene, og til og med årene, vil historiebøkene om Mars' indre liv bli omskrevet, sa JPL-sjef Michael Watkins.

Liv

Mars' velbevarte innmat kan gi forskerne et tidsbilde av hvordan vår hjemlige planet kan ha sett ut like etter at den ble dannet for 4,5 milliarder år siden, ifølge Banerdt.

Jorda er seismisk aktiv, mens Mars «besluttet å hvile på sine laurbær» etter planetens dannelse, sa han.

Forskerne ønsker å finne ut hvorfor steinplanetene i vårt solsystem har utviklet seg så ulikt og hvorfor akkurat jorden ble et sted der liv begynte å utfolde seg.

InSight har imidlertid ingen instrumenter som skal avdekke tegn til liv. Derimot skal NASA på sitt neste Mars-oppdrag i 2020 plassere en robot på planeten som skal lete etter mulig bevis på gammelt liv.