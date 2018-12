Ukrainas president erklærer unntakstilstand

USA anklager Russland for lovløshet etter at landet tok beslag i tre ukrainske fartøy utenfor Krim-halvøya. Moskva kaller det en ukrainsk provokasjon.

Sikkerhetsrådet møttes mandag til krisemøte på oppfordring fra Ukraina og Russland, etter at konflikten mellom de to landene på nytt blusset opp i helgen.

Den russiske kystvakten tok søndag kontroll over to små ukrainske marinefartøy og en taubåt utenfor Krim-halvøya og anklaget dem for å ha krenket russisk suverenitet.

Mannskapet på 24 er tatt til fange, til protester fra Ukraina og vestlige land.

Unntakstilstand

Ukrainas president Petro Porosjenko har bedt om unntakstilstand og krever at vestlige land skjerper sanksjonene mot Russland.

– Med angrepet på ukrainske marinefartøy har Russland trappet aggresjonen opp til et nytt nivå, sa han i en TV-tale mandag.

Aktuelt: – Russland vil svare hvis USA utplasserer nye raketter i Europa

– Hybrid krigføring

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Russland driver med hybrid krigføring. Det er en form for krigføring som tar i bruk både konvensjonelle og ukonvensjonelle virkemidler, propaganda og nettangrep, bruk av lokale militsgrupper og soldater i umerkede uniformer og bruk av politisk og økonomisk påvirkning og destabilisering.

– Det er overtydelig hvordan man bruker makt for å bygge styrke og posisjon, men samtidig sørge for at det ligger under grensen for regulær krigføring, sier Bakke-Jensen til VG.

Bakke-Jensen legger til at han er bekymret for at også Norge kan kunne komme opp i lignende situasjoner.

Aktuelt: Russland: – Norges påstander om GPS-sabotasje er absurde

– Lovløse handlinger

– Vi ønsker å ha et normalt forhold til Russland, men lovløse handlinger som dette gjør det fortsatt umulig, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Stillbilde fra videoopptak publisert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB viser det som skal være en hendelse mellom et russisk kystvaktskip og et ukrainsk fartøy. Foto: Russia's Federal Security Service / AP

De europeiske medlemslandene i Sikkerhetsrådet sluttet opp om kritikken og ga i en felles uttalelse uttrykk for «bekymring rundt den nylige økte spenningen i Azovhavet og Kertsjstredet».

De europeiske landene krever også at Russland løslater de tre ukrainske fartøyene og 24 besetningsmedlemmene, et krav også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slutter opp om.

Aktuelt: – USA kan tape krig mot Kina og Russland

NATO-krav

Budskapet fra NATO er også krystallklart.

– Bruk av militærmakt mot ukrainske skip og marinepersonell kan ikke rettferdiggjøres. Vi ber derfor Russland om straks å løslate de ukrainske sjøfolkene og skipene som ble tatt i beslag i går, og vi ber om ro og tilbakeholdenhet, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Denne hendelsen er en påminnelse om at det pågår en krig i Ukraina. Russland må forstå at handlingene deres får konsekvenser, fortsatte han

– Russland må gi fri tilgang til alle ukrainske havner og gi ukrainske fartøy frihet til å navigere i Azovhavet og Kertsjstredet, sa Stoltenberg.

– Russisk press

– Dette er Russlands måte å opprettholde trykket mot Ukraina på. Man vil begrense Ukrainas muligheter til å ta selvstendige beslutninger, sier sikkerhetspolitisk analytiker Johan Norberg ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige til TT.

– Jeg tror at Russland vil vise at de kan stenge Kertsjstredet om de selv vil og at dette området er russisk. Spørsmålet nå er om det blir en opptrapping eller om at alle kommer til å ta et skritt tilbake, sier han.