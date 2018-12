Fire soldater døde i helikopterstyrt i boligområde i Istanbul

Fire soldater er døde og én er skadd etter at et militærhelikopter styrtet i et boligområde i Istanbul mandag formiddag.

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu skriver at helikopteret, som var på vei tilbake til basen fra et treningsoppdrag, traff taket på en bygning og deretter styrtet mellom boligblokker i bydelen Sancaktepe, øst for Bosporosstredet. Ifølge lokale myndigheter ble ingen andre skadd i ulykken. Det er foreløpig ikke kjent hva som er årsaken til at helikopteret styrtet. TV-kanalen NTV melder at helikopteret kan ha forsøkt å lande på en åpen plass i nabolaget etter å ha fått tekniske problemer under flygningen.