Mexico vil utvise rundt 500 migranter etter grensekaos

Mexico sier de umiddelbart vil utvise de om lag 500 migrantene som «på voldelig og ulovlig vis» forsøkte å krysse grensen til USA søndag.

Det melder det mexicanske innenriksdepartementet i en uttalelse søndag kveld, ifølge BBC.

Migrantene, de fleste fra El Salvador, Guatemala og Honduras, forsøkte å krysse grensa mellom USA og Mexico ved grenseovergangen San Ysidro i California. Der ble de møtt av tåregass av amerikanske grensevakter.

I uttalelsen fra Mexicos innenriksminister heter det at alle migrantene som er identifisert, umiddelbart vil bli deportert. Videre heter det at migrantenes handlinger «langt fra hjalp deres mål» og at det kunne ha fått «alvorlige konsekvenser».

Minst 5.000 migranter er samlet i den mexicanske grensebyen Tijuana. De har gått i samlet flokk gjennom Mexico. Tidligere søndag gikk flere hundre migranter forbi politisperringene i Tijuana. De bar med seg flagg og bannere med påskriften «vi er ikke kriminelle».

USAs president Donald Trump har omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5.800 soldater til grensen.

