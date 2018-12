USA åpner mexicansk grenseovergang igjen

USA har åpnet grenseovergangen ved California igjen etter at migranter forsøkte å bryte gjennom gjerdene mellom Mexico og USA søndag.

Grenseovergangen San Ysidro i California ble umiddelbart stengt av amerikanske grensemyndigheter og helikoptre ble sendt opp for å overvåke situasjonen da migrantene forsøkte å komme seg gjennom.

Søndag kveld opplyser grensemyndighetene på Twitter at grensa igjen er åpen. Ifølge The San Diego Union-Tibune var den stengt i fem timer.

Barn redde

Ifølge nyhetsbyrået AP var det et mindre antall av migrantene som forsøkte å komme seg gjennom selve grensegjerdet.

Barn begynte å hoste og gråte da gassen ble avfyrt. En av migrantene forteller at hun så noen lage et hull i gjerdet ved en åpning på den mexicanske siden, det var da grensevaktene skjøt gass mot dem.

– Vi løp, men når du løper føler du deg kvalt på grunn av gassen, sier Ana Zuniga med den 3 år gamle datteren Valery.

En mexicansk TV-stasjon viste de dramatiske bildene av en mindre gruppe som forsøkte å bryte gjennom ved grensegjerdet.

Utviser migrantene

Søndag kveld meldte innenriksdepartementet i Mexico at de umiddelbart vil utvise de om lag 500 migrantene som «på voldelig og ulovlig vis» forsøkte å krysse grensen til USA.

I uttalelsen heter det at alle migrantene som er identifisert umiddelbart vil bli deportert. Videre heter det at migrantenes handlinger «langt fra hjalp deres mål» og at det kunne ha fått «alvorlige konsekvenser».

Bannere

Tidligere søndag gikk flere hundre migranter forbi politisperringene i Tijuana i Mexico. De bar med seg flagg og bannere med påskriften «vi er ikke kriminelle».

Flere migranter kom seg så forbi en rekke med politi som sperret med skjold. De mistet kontroll og omkring 50 migranter trengte seg forbi og presset seg fram mot grensekontrollen, ifølge fjernsynsstasjonen Milenio.

Minst 5.000 migranter er samlet i den mexicanske grensebyen Tijuana. De har gått i samlet flokk gjennom Mexico. De fleste av dem flykter fra fattigdom og gjengvold i El Salvador, Guatemala og Honduras.

USAs president Donald Trump har omtalt situasjonen som en «invasjon» og sendt 5.800 soldater til grensen.

