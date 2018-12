Russland bekrefter at de skjøt mot ukrainske fartøy i Svartehavet

Russland bekrefter at de skjøt og tok kontroll over tre ukrainske militærfartøy ved Krim-halvøya. Ukrainas president har kalt inn militærledelsen til møte.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB bekreftet søndag at de har bordet og gjennomsøkt de ukrainske militærfartøyene ved Kertsjstredet.

– For å stoppe de ukrainske militærfartøyene brukte vi våpen, bekrefter en talsperson fra FSB.

I en uttalelse fra den ukrainske marinen tidligere søndag ble det varslet at to fartøy var truffet, et av dem er kanonbåten Berdyansk. Russiske styrker hadde også ha tatt kontroll over totalt tre ukrainske fartøy.

To besetningsmedlemmer er såret, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukrainas president Petro Porosjenko kalte søndag kveld inn den militære ledelsen i landet til krisemøte etter hendelsene søndag.

Spent

EU ber partene om å umiddelbart trappe ned spenningsnivået i området, som de siste dagene har vært skyhøyt.

Søndag ble det kjent at Russland hadde stengt trafikken gjennom Kertsjstredet, et smalt farvann mellom Krim og det russiske fastlandet.

– Vi forventer at Russland åpner for passeringer i Kertsjstredet og ber alle parter opptre med den største tilbakeholdenhet for å roe ned situasjonen umiddelbart, sier EU i en uttalelse søndag kveld.

Ukrainske myndigheter meldte tidligere at et russisk kystvaktskip hadde kjørt inn i en ukrainsk slepebåt som seilte sammen med to ukrainske marinefartøy. Fartøyene var på vei fra Odessa på kysten av Svartehavet til Mariupol i Azovhavet og forsøkte å ta seg gjennom stredet.

Slepebåtens motor og skrog skal ha fått skader i sammenstøtet.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB uttaler til russiske nyhetsbyråer at de ukrainske fartøyene satte kursen gjennom stredet, til tross for at Russland hadde stengt det. FSB beskylder ukrainske myndigheter for å forsøke å provosere fram en konflikt.

NATO følger med

I en uttalelse søndag kveld sier NATO at de følger med på utviklingen i saken og at de er i kontakt med ukrainske myndigheter. De ber også om selvbeherskelse og oppfordrer til å ikke la situasjonen utvikle seg.

– NATO støtter Ukrainas suverenitet fullt ut og deres territoriale integritet, inkludert deres navigasjonsrettigheter i territorialt farvann. Vi oppfordrer Russland til å sikre uhindret tilgang til ukrainske havner i Azovhavet i samsvar med internasjonal lov, sier talsperson Oana Lungescu i en uttalelse søndag kveld.

Styrker kontrollen

Det har i flere måneder vært økende spenning mellom Ukraina og Russland. Krim er etter folkeretten ukrainsk territorium, men Russland gjennomførte i 2014 en ulovlig annektering av halvøya.

Russland har i årene etter satt mye inn på å befeste sin kontroll over området. Landet har blant annet bygd ei bru over stredet.

En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet.

Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under brua er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere, står dermed fast.