Et jordskjelv med en styrke på 6,3 har rammet vest i Iran, nær grensen til Irak.

Senteret for skjelvet lå 10 kilometer under jordoverflaten ved landsbyen Sarpol-e Zahab, rundt 110 kilometer nordvest for byen Ilam.

Det er amerikanske US Geological Survey som melder om skjelvet.

70 personer er skadd, ifølge iranske redningsmyndigheter.