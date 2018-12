Egyptiske arkeologer åpnet sarkofag «på direkten»

3000 år gammelt mumiefunn ble åpnet for første gang med media til stede.

Ifølge antikvitetsminister Khaled Al-Anani stammet sarkofagene fra det 18. dynastiet, eller Ramsesperioden som den også kalles - omtrent 1.300 år før Kristus' fødsel. Graven ble funnet og gravd ut av et franske team med arkeologer tidligere i november.

Myndighetene åpnet sarkofagen av en mumifisert kvinne foran pressen. Mumien og sarkofagen skal være i svært god stand. Ifølge The Telegraph er dette første gang myndighetene har gjort et slikt stunt.

4000 år gamle funn



Et av mumiefunnene var av en godt preservert kvinne arkeologene har kalt «Thuya». Inne i sarkofagen var hun pakket inn i et tøystykke. Foto: Khaled Desouki / AFP

I graven ble det også funnet enda eldre skjeletter. Disse skal være opp mot 4000 år gamle og arkeologene tror at graven har blitt gjenbrukt flere hundre år senere.

Området El-Asasef er kjent for å være hvilestedet til adelige og andre myndighetspersoner som jobbet tett på faraoen.

Sjarmoffensiv



Ifølge The Telegraph er myndighetenes nyeste arkeolog-stunt en del av en kampanje for å lokke turister tilbake til landet. Egypts turistindustri har ligget med brukket rygg etter de politiske urolighetene og opprøret som startet under Den arabiske våren i 2011.