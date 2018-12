Ingen champagnefeiring når brexitavtalen får grønt lys

EU har bestemt seg for å unngå alt som kan minne om høytid når den historiske brexitavtalen skal godkjennes.

Når europeiske ledere samles i Brussel søndag morgen for å gi klarsignal til brexitavtalen som er forhandlet fram med Storbritannia, blir champagneglassene stående i skapet. Det blir heller ingen høytidelig signering av avtalen.

Skilsmissen er nemlig ikke noe som skal feires, sett fra EUs perspektiv.

«Ingen har noen grunn til å være glad på denne dagen», skriver EUs president Donald Tusk i sitt invitasjonsbrev til stats- og regjeringssjefene.

Et tap for alle

EU har finpusset budskapet i månedsvis. Ingen vinner på brexit, lyder advarselen. Det er en tap-tap-situasjon, og det eneste EU kan håpe på, er å begrense skadene.

Planen for toppmøtet er at stats- og regjeringssjefene skal gi en politisk godkjenning til brexitavtalen, en 584 sider lang tekst som fastsetter vilkårene for selve skilsmissen.

I tillegg er det ventet at stats- og regjeringssjefene vil gi sin velsignelse til en 36 sider lang politisk erklæring som skal legges ved avtalen.

Den politiske erklæringen vil ikke være bindende, men skal stake ut kursen for forhandlingene om hvordan det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal se ut. Disse forhandlingene starter først etter selve skilsmissen.

Ikke formelt nødvendig

Formelt sett hadde de europeiske lederne egentlig ikke trengt å holde toppmøtet. Det står ingenting i EUs traktater som tilsier at brexitavtalen må godkjennes av stats- og regjeringssjefene før den kan tre i kraft.

Men på diplomathold avvises det at det er snakk om politisk teater. Toppmøtet anses tvert imot for å være en politisk nødvendighet.

Samtidig handler det om å formidle ut det riktige budskapet. Nettopp kommunikasjonsstrategien ventes å bli et viktig diskusjonstema på toppmøtet.

Les også: Avis: EU-diplomater og Mays ministre jobber med hemmelig plan B

Motstand i Parlamentet

Den virkelig store utfordringen blir å få avtalen godkjent i Parlamentet i London. Der er det ventet at en avstemning vil finne sted allerede i desember.

Storbritannias statsminister Theresa May presses fra alle kanter. Opposisjonspartiet Labour har stemplet avtalen som et nederlag som ikke fortjener Parlamentets støtte. De nordirske unionistene i DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet, har krevd at avtalens løsning for irskegrensa må strykes. I tillegg har en lang rekke parlamentarikere fra Mays eget parti gått svært hardt ut.

Hvordan May skal klare å få gjennomslag for avtalen, er fortsatt i det blå. Selv har hun varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk.

Vil gå forsiktig fram

EUs strategi, derimot, vil trolig være å sitte så stille i båten som mulig.

Det betyr at det neppe vil komme noe tydelig ultimatum fra EUs side om at det er denne avtalen eller ingenting. I stedet er det ventet at døra vil bli holdt på gløtt for andre løsninger hvis avtalen som nå ligger på bordet, blir nedstemt i Parlamentet.

Alternativet er nemlig en kaotisk skilsmisse uten avtale. Og det er det dårlig appetitt for hos EUs ledere.