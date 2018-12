Seks personer drept i sammenstøt i Haiti

Seks personer er drept i sammenstøt mellom sivile og tollere ved Haitis grense til Det dominikanske republikk. Landet har vært rammet av uro den siste uka.

Politiinspektør Harry Deny forteller til nyhetsbyrået AP at fire tollansatte og to sivile ble drept lørdag i byen Malpasse i Haiti.

Det hele startet da en av tollbetjentene skjøt og drepte en person som forsøkte å krysse grensen med varer uten å stoppe. En gruppe personer tok så hevn over tollbetjentene og brente dem til døde da de søkte tilflukt i en politistasjon.

Det voldelige sammenstøtet fant sted på den sjuende dagen med demonstrasjoner i landet, der skoler og regjeringsbygninger har vært stengt

Haitiere krever at president Jovenel Moïse går av etter at han unnlot å etterforske korrupsjonsanklagene mot Petrocaribe, et subsidiert venezuelansk oljesamarbeid. I hovedstaden Port-au-Prince onsdag kjørte en regjeringsbil inn i en folkemengde og drepte seks personer. Polititalsmann Michel-Ange Louis-Jeune hevder bilen «mistet et av sine hjul».

Minst 16 personer, i tillegg til de seks i Malpasse, har mistet livet i den politiske uroen den siste uka.

(©NTB)