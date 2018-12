Mugabe innlagt på sykehus i Singapore

Zimbabwes tidligere president Robert Mugabe befinner seg i Singapore der han får sykehusbehandling, opplyser etterfølgeren Emmerson Mnangagwa.

– Han er gammel nå. Han kan ikke gå, men vi ser til at han får alt han ber om, sier Mnangagwa

For ett år siden ble 94 år gamle Mugabe presset til å gå av i et militærkupp. Militæret tok over kontrollen av statlig fjernsyn før de satte Mugabe i husarrest. Det ble startskuddet for en rekke forhandlinger som endte i at Mnangagwa – med tilnavnet Krokodillen – overtok som landets nye president.

– Vi passer på ham. Han er nasjonens far. Han er vår far for det frie Zimbabwe, sier Mnangagwa, som tilføyer at Mugabe skal returnere til hjemlandet i slutten av november.

Mugabe ledet Zimbabwe i 37 år og gjorde seg bemerket for sin autoritære politikk, konfrontasjonslinje overfor Vesten og omstridte landreformer som bidro til store økonomiske problemer i det tidligere velstående landet i det sørlige Afrika.

