Washington Post: USA og Mexico enige om nye asylregler

President Donald Trumps regjering er blitt enige med mexicanske myndigheter om at migranter som søker asyl i USA må vente i Mexico mens søknaden behandles.

Den påtroppende mexicanske regjeringen har gått med på USAs ønske, melder Washington Post. Den amerikanske storavisa henviser til mexicanske tjenestemenn og sentrale medlemmer av påtroppende president Andrés Manuel López Obradors overgangsteam.

Enigheten innebærer et brudd med innarbeidede og etablerte asylregler og utgjør en ny, stor hindring for sentralamerikanske migranter som forsøker å nå fram til USA for å komme seg unna fattigdom og vold i hjemlandet.

Trumps regjering har med det også klart å overvinne Mexicos skepsis til å utvide samarbeidet med USA på et område mange mexicanere mener først og fremst er USAs problem.

Det hvite hus har så langt ikke kommentert saken.