– 44 soldater drept i angrep i Nigeria

Nigerias hær bekrefter at den har blitt påført tap i et større angrep utført av ekstremister nordøst i landet. Ifølge politikere er 44 soldater drept.

Bekreftelsen fra hæren kom fredag kveld, etter at opposisjonspolitikere i nasjonalforsamlingen hadde sagt at 44 soldater ble drept i angrepet. Hæren oppgir ikke noe tall på antall drepte, men opplyser at soldater ble rammet av et større angrep 18. november i Metele nordøst i landet.

Nigerianske myndigheter pleier ofte å være tilbakeholdne med å oppgi tapstall i angrep utført av ekstremister.

Sikkerhetssituasjonen legger press på president Muhammadu Buhari i forkant av neste års valg.

– Presidenten er bekymret over Boko Harams fornyede angrep på militærbaser, sa Buharis talsmann Bashir Ahmad lørdag.

Ahmad la til at Buhari har sendt militære ledere og forsvarsministeren til nabolandet Tsjad for å delta på et «hastemøte» med president Idriss Déby. En flernasjonal styrke som har som mål å bekjempe Boko Haram er stasjonert i Tsjad.