Spesialetterforsker Robert Mueller vurderer enda en avtale

Enda en person i kretsen rundt Donald Trump har forhandlet om å inngå en avtale med spesialetterforsker Robert Muellers team.

Denne gangen dreier det seg om skribenten Jerome Corsi, som har bånd til tidligere Trump-medarbeider Roger Stone. Corsi bekrefter overfor AP at han har forhandlet om å inngå en avtale med påtalemyndigheten, men vil ikke si mer om saken.

Corsi uttalte under en YouTube-sending i forrige uke at han venter å bli siktet for å ha løyet for politiet, men framholdt da at han var uskyldig.

Muellers etterforskere har avhørt Corsi som ledd i granskningen av Stones forbindelse til WikiLeaks. Amerikanske etterretningstjenester mener Russland sto bak tyveriet av en stor mengde eposter fra Demokratene og Hillary Clintons under valgkampen i 2016, eposter som senere ble offentliggjort av WikiLeaks.

Offentliggjøringen ble et stort problem for Clintons valgkamp, og antas å ha bidratt til valgnederlaget. Muellers etterforskere jobber nå for å finne ut om Stone og andre av Donald Trumps medarbeidere hadde kjennskap til WikiLeaks' offentliggjøringer på forhånd.

Corsi har tidligere jobbet for nettstedet InfoWars, kjent for sin spredning av konspirasjonsteorier. Han har samarbeidet med granskerne i rundt to måneder, og har levert inn to datamaskiner og en mobiltelefon. Han har også gitt FBI tilgang til epostkontoer og Twitter-meldinger. Nylig har han imidlertid uttalt at samtalene med etterforskerne har «gått i lufta».

– Jeg regner med at jeg i løpet av de nærmeste dagene vil bli tiltalt av Mueller, har Corsi uttalt, samtidig som han ba om donasjoner til et fond til juridiske utgifter.