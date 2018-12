Tysk 95-åring siktet for medvirkning til 36.000 drap i konsentrasjonsleir

En 95 år gammel tysk mann er siktet for å ha bidratt til drapene på flere tusen personer i konsentrasjonsleiren Mauthausen i Østerrike.

Rundt 95.000 mennesker antas å ha blitt drept i konsentrasjonsleiren nord i Østerrike i krigsårene. Blant dem var 14.000 jøder. I tillegg var det sovjetiske krigsfanger og spanjoler som kjempet mot Francos fascistregime blant ofrene

95-åringen omtales som Hans Werner H., siden etternavnet hans ikke er blitt offentliggjort. Han skal ha tjenestegjort som SS-vakt i leiren fra 1944 til 1945, i en periode da det fant sted 36.223 drap. De fleste ble gasset i hjel, men fanger ble også drept med injeksjoner, skyting, ved utsulting og med andre metoder.

Mannen er ikke tiltalt for noe spesifikt drap, men påtalemyndigheten i Berlin mener han som vakt bidro til å opprettholde funksjonen leiren hadde i den aktuelle perioden. 95-åringen nekter skyld i saken.

Statsadvokat Martin Steltner mener den siktede må ha forstått hva som foregikk.

– Han må ha forstått at et stort antall mennesker ble drept ved bruk av disse metodene, og at vaktholdet han selv var en del av var nødvendig for de regelmessige drapene, sier Steltner.

Det er opp til domstolen å avgjøre om 95-åringens er i stand til å stilles for retten, men ifølge Steltner mener påtalemyndigheten at han er det.

Simon Wiesenthal, som etter krigen viet sitt liv til å få stilt nazister for retten, var selv fange i Mauthausen da leiren ble frigjort av amerikanske styrker i mai 1945.