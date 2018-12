Rapport: Religionsfrihet trues i hvert femte land

Religionsfriheten er under press i hvert femte land i verden, delvis på grunn av økende «aggressiv ultranasjonalisme», ifølge en rapport fra katolske ACN.

Tilfeller av religiøs forfølgelse er avdekket i 21 land i løpet av en toårsperiode fram til juni i år. Niger, Myanmar, India og Kina er blant landene, heter det i rapporten fra Aid to the Church in Need (ACN), en katolsk organisasjon.

Diskriminerende handlinger er avdekket i 17 andre land, blant dem Algerie, Tyrkia og Russland, står det i rapporten.

– Vi har observert en bagatellisering av angrep på religionsfriheten, sier Marc Fromager, som leder ACNs franske avdeling.

Situasjonen har forverret seg i 18 av de 38 landene.

– Denne fiendtligheten mot minoriteter har forverret seg til et nivå som vi kan kvalifisere som aggressiv ultranasjonalisme, sier han.

Fromager viser til at kirker er blitt ødelagt i Kina og at muslimer tilhørende uigur-minoriteten har blitt hindret fra å delta i fastemåneden ramadan, mens tibetanske buddhister fortsatt forfølges.

Spenningen er blitt mer dempet i Syria og Irak etter at ekstremistgruppen IS har svekket seg, noe som også har gjort det mulig for noen kristne å dra hjem, heter det også i rapporten.

Forfølgelse på religiøst grunnlag ser ikke ut til å være noe problem i Europa, men Fromager peker på «en bekymringsfull øking i ekstremistiske angrep som er spesielt motivert av religiøst hat». I Frankrike har antisemittiske handlinger økt 69 prosent i årets ni første måneder.

