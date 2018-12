Finland stanser våpensalg til Saudi-Arabia

Finlands regjering stanser eksport av våpen til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater som følge av Jemen-krigen og drapet på journalist Jamal Khashoggi.

Kunngjøringen følger etter at Norge, Danmark og Tyskland har gjort det samme.

– Situasjonen i Jemen lå bak vår beslutning, men selvsagt var også drapet på Khashoggi en del av sakskomplekset, sier statsminister Juha Sipilä til kringkasteren Yle.

Beslutningen påvirker ikke eksport knyttet til tidligere inngåtte kontrakter, men gjelder nye lisenser for eksport.

– Enhver eksisterende lisens i regionen er av gammel dato, og under disse omstendighetene vil vi slett ikke være i stand til å utstede nye lisenser, sa Sipilä torsdag.

Emiratene er et av Finlands viktigste eksportland for militærutstyr. I fjor utgjorde eksport av finsk militærmateriell til Emiratene 36,4 millioner euro.

Finsk våpeneksport til Saudi-Arabia utgjorde i fjor 5,3 millioner euro, en betydelig nedgang fra 2014 da verdien var på 51,4 millioner euro, ifølge tankesmia SaferGlobe.

Det finske nettstedet News Now Finland avdekket i september bevis for at finskprodusert pansret kjøretøy, noen av dem utstyrt med tunge russiske våpen, ble brukt av styrker fra Emiratene i krigen mot Houthi-opprørerne i Jemen.

Finske myndigheter har hevdet at all våpeneksport til regionen har vært i henhold til EUs regelverk.