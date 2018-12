Ytterliggående islamist dømt til 38 års fengsel i Australia

En ytterliggående islamist som hjalp en tenåringsgutt med å drepe en australsk politiansatt i Sydney i 2015, er dømt til 38 års fengsel.

Milad Atai (22) sa seg skyldig i å ha hjulpet Farhad Jabar (15), som skjøt og drepte Curtis Cheng utenfor politihovedkvarteret ved Parramatta i Sydney.

Høyesterettsdommer Peter Johnson i New South Wales fastslo at Atai var tilhenger av «ekstrem jihad» i flere måneder før angrepet. Han la til at Atai ikke har vist tegn til anger, og at gjentakelsesfaren er stor.

– Gjerningsmannen bruker nok en gang slagord fra voldelig jihad og sier han er fornøyd med sine handlinger, har en australsk avis sitert Johnson på.

Atai skal ha ledd og nektet å reise seg for retten under straffeutmålingen. Han hevet så pekefingeren i lufta, en gest som assosieres med IS.

Atai deltok i flere møter og lånte bort telefonen sin til angrepets hovedplanlegger, Raban Alou. Alou ble dømt til 44 år i fengsel.

De forsøkte begge å skaffe et IS-flagg og et skytevåpen til Jabar. Atai hjalp også Jabars søster med å reise til Syria. 15 år gamle Jabar ble skutt og drept av politiet under angrepet.

