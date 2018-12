Steve Bannons nye prosjekt:

Tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon inviterte Guardian, med mens han jobbet med sin plan for å danne en ny populistisk «super-gruppe» i Europa.

Steve Bannon spådde kaos. «Det vil bli like intenst som Brexit», sa han. «Som kom som en sommerstorm.» Det var en klam dag i midten av juli, og i et Mayfair-hotellrom var han i ferd med å legge frem sin plan om å støtte populistiske høyrepartier i neste års valg til Europaparlamentet.

– Det bankende hjertet til de globalistiske prosjektene i Brussel, sa han.

– Om vi driver staken gjennom vampyrens hjerte vil hele greia begynne å gå i oppløsning.

Mannen som bidro til å sikre Donald Trumps plass i Det hvite hus hadde drukket en Red Bull og fire espresso før han tilbød den britiske avisen The Guardian en eksklusiv story om hans prosjekt for å gjøre valget i mai 2019 til en «kontinental folkeavstemning om EU.»

Bannon var i ferd med å starte en europeisk operasjon kalt Movement (Bevegelsen). Med utgangspunkt i Brussel skulle den fungere som et politisk konsulentbyrå, og gi partier på ytre høyre fløy tilgang til meningsmålinger, analyser, råd om kampanjer i sosiale medier, og hjelpe utvalgte kandidater.

Husk «Bannons teorem», sa han. Hvis du gir høyrepopulismen et nøkternt ansikt blir du valgt.»

Måneder etter at han ble drevet ut fra Det hvite hus var Bannon i ferd med å innta en ny rolle som herold for Europas ytre høyrekrefter. Han ønsket å danne en ny «supergruppe» i Europaparlamentet, der man skulle forene ytre høyre-partier fra Sverige, Østerrike, Italia, Ungarn, Belgia, Polen og Tyskland. Han beskrev oppgaven som å «gjete katter.»

Siden jeg var mistenksom til Bannons egenreklame takket jeg nei til scoopet, og ba isteden om å få besøke han og hans lag i Brussel, Roma, Venezia og Paris for å filme en dokumentar.

Filmen viser hvordan Bannon lykkes i Italia, der han fikk støtte fra innenriksminister Matteo Salvini, og viste sin evne til å gå oppmerksomhet i europeiske medier og forme den politiske samtalen.

Men bevegelsen mislyktes nærmest overalt ellers. Bannons plan kolliderer med realitetene i europeisk politikk, der høyrevridde populister har avvist hans frieri, og valglovgivning hindrer ham i å drive valgkamp i landene han mest ønsker å nå.

Tidligere Trump-strateg Steve Bannon under en kongress for det italienske ytre høyre-partiet Fratelli d'Italia (Italiensk brorskap), i Roma 22. september. NTB Scanpix/AFP.

Cambridge Analytica

Bannon hevder han er lite bekymret over tilbakeslagene. Han drev ytre høyre-nettstedet Breitbart, og samarbeidet tett med det politiske konsulentbyrået Cambridge Analytica. For ham er politikk propaganda. Om ikke annet har Bannons fremstøt i europeisk politikk latt ham innkassere sin høyest skattede valuta: oppmerksomhet.

I Cambridge Analytica-skandalen kom det frem at bedriften hadde brukt Facebook-informasjon om millioner av mennesker uten deres viten og vilje til valgkampprosjekter. NTB Scanpix/AP.

Movement-hovedkvarteret ligger i en herskapelig villa i en forstad til Brussel, med lysekroner i gangene og sigarer på kontoret. Det er hjemmet til Mischaël Modrikamen, en høyreorientert belgisk politiker og venn av den britiske politikeren Nigel Farage. Da Trump vant det amerikanske presidentvalget i 2016 ba Modrikamen Farage videreformidle et brev til den nyvalgte presidenten.

Modrikamen er ikke særlig godt kjent hverken i den belgiske regionen Wallonia eller Europa forøvrig. Det hindret ham ikke i å legge frem et skriftlig forslag om at den 45. amerikanske presidenten burde støtte ham i et globalt populistisk opprør. Han fikk aldri noe svar fra dem som forberedte presidentens maktovertakelse, men det stanset ikke Modrikamen. I januar 2017 registrerte han en Brussel-basert stiftelse kalt Movement.

Det var først 18 måneder senere, i juli i år, Bannon tok kontakt, med ønske om å overta ledelsen i den ikke-profittbaserte organisasjonen. Planen var at forretningsadvokaten Modrikamen skulle bli organisasjonens administrerende direktør, og at de sammen skulle utvikle stiftelsen til en valgkampmaskin for nasjonalistpartier på høyre fløy, som stiller med kandidater til Europa-parlamentet, som har 751 medlemmer.

Dropper Jobbik og Golden Dawn

Bannon ønsket å gjøre høyrepopulistene «mer sofistikert.» I tillegg til direkte hjelp med valgkamp og dataanalyse for å nå målgruppen blant velgerne ville Bannon etablere et «krigskabinett» for hurtigrespons, med haugevis av ansatte som skulle utarbeide budskap til politikerne.

– Det er sånn vi når ut til media, det er sånn vi får folk på tv og radio, det er sånn vi får oppslag i avisene, sa han.

– Åtti prosent av det å formidle slike budskap er svette, ok? Det er bare utholdenhet som holder det gående.

Den høyreradikale briten Tommy Robinson utenfor domstolen Old Bailey i London 23. oktober. NTB Scanpix/AFP.

Bannon, hvis personlige formue stammer fra deler av rettighetene til tv-komedien Seinfeld, som han kjøpte en andel i tidlig på 90-tallet, skulle selv stå for finansieringen. Han ønsket også å rekruttere noen større givere. Modrikamen understreket at finansieringen måtte være «legitim»:

– Jeg var tydelig fra første stund: jeg vil ikke ha penger med tvilsomt opphav, som russiske midler eller penger fra oversjøiske skatteparadis.

Det tredje medlemmet av Bannons team er rådgiveren han kaller «min topp-fyr i Europa»: Raheem Kassam, en tidligere Farage-rådgiver. Han hadde brukt mye av sommeren på å organisere gatedemonstrasjoner til støtte for den høyreradikale aktivisten Tommy Robinson.

Bannon, Modrikamen og Kassam var enige om at de ikke ville invitere ungarske Jobbik eller ultraradikale Golden Dawn i Hellas. Men de fikk snart problemer med hvor grensen skulle gå når de rekrutterte partier uten nynazistiske bånd eller opprinnelig fascistisk opphav.

Et parti Bannon jobber med er den lille italienske ytre-høyre-gruppa kalt Italias brødre. Før han introduserte meg for lederen, Giorgia Meloni, beskrev Bannon gruppen som «et av de gamle fascistpartiene», og la til at de «kanskje var litt for høyrevridde.»

Steve Bannon under en konferanse i Skottland. 14. november. NTB Scanpix/Reuters.

Fascistisk arv

Da jeg presset Meloni for svar om partiets arv fra den italienske sosiale bevegelsen, grunnlagt av Mussolini-tilhengere, avviste hun tvert bånd til fascismen. Bannon kom til hennes forsvar:

– Jeg tror du forsøker å si at «å, disse folka er en gjeng nazier», sa han.

– Vi inngår partnerskap med partier som kommer til å bli ganske normalisert med tiden.

Den franske ytre høyre-politikeren Marine Le Pen. NTB Scanpix/AP.

Bannon-teamet var også delt i spørsmålet om den belgiske politikeren Filip Dewinter, som Kassam hadde invitert. På 80-tallet hadde Dewinter, tidligere leder av det flamske nasjonalistpartiet Vlaams Belang, støtt sammen med politiet da han forsøkte å organisere en minneshøytid ved graven til 38 SS-kollaboratører.

Modrikamen, som er jødisk, var mot samarbeid med Dewinter.

– Raheem har vært i disse kretsene. Kanskje hans toleransenivå er litt annerledes, sa han.

– Straks du aksepterer slike ytterfløyer vil ikke de legitime partiene bli med.

Modrikamen innrømmet også at han hadde «blandede følelser» om Geert Wilders, den radikale antiislamske politikeren fra Nederland. Bannon var usikker, men sa det nederlandske parlamentsmedlemmet «definitivt kanskje» kunne være med i klubben.

I november var det tydelig for gruppen at de hadde et mer alvorlig problem. Svært få europeiske partier av noe slag var villige til offentlig å slutte rekkene med Movement. Frankrikes Marine Le Pen og Ungarns Viktor Orbán hadde signalisert at de var ambivalente til å motta støtte fra en amerikansk utenforstående. Selv om en talsmann for Le Pens parti Rassemblement National (Nasjonal samling) senere uttalte at partiet «ikke ville si nei» til Bannon.

Får ikke napp

Samtlige høyrepartier Bannon fridde til i Sverige, Finland, Danmark, Polen, Østerrike og Tyskland signaliserte at de ikke ville bli med. Etter å ha møtt Bannon i Praha lot heller ikke den populistiske presidenten for Tsjekkia, Miloš Zeman, til å være overbevist.

Tidligere guvernør i Alaska Sarah Palin. Arkivfoto april 2016. NTB Scanpix/AFP.

– Han ba om et møte, fikk 30 minutter, og etter 30 minutter sa jeg at jeg var fullstendig uenig i hans syn og avsluttet møtet, sa han.

Utenfor Italia er de eneste partiene som har gitt utvetydig og offentlig støtte til Movement et bittelite ytre høyre-parti i Spania og Modrikamens eget Folkeparti.

Bannons ankomst til Europa fulgte etter hans bemerkelsesverdige vekst og fall i USA. Den tidligere bankmannen hadde tilbrakt et tiår med å produsere polemiske filmer til glede for konservative amerikanere. Han sto Sarah Palin nært, og lagde en film om henne. Han var også aktiv i Tea Party-bevegelsen.

Kastet ut av Det hvite hus

Sommeren 2016 ledet han valgkampen til Trump, og har fått æren for å stable på beina noe som kunne ligne en politisk plattform for reality-stjernen. Men han holdt bare åtte måneder i Det hvite hus, og ble presset ut i august 2017. Seks måneder senere, i kjølvannet av Michael Wolffs eksklusive bok Fire and Fury, som Bannon bidro til som kilde, ble han lyst i bann av presidenten.

– Steve later som han er i krig med mediene, som han kaller opposisjonspartiet, men brukte likevel tiden sin i Det hvite hus med å lekke falske opplysninger til media, for å fremstille seg som betydelig viktigere enn han var, sa Trump.

– Det er det eneste han er god til.

I ukene som fulgte ble Bannon også kastet ut av mediegruppen Breitbart, som han en gang ledet, og hans milliardær-mesén Robert Mercer forlot ham. De var på denne tiden han begynte å reise til Europa, der han prøvde seg med populistiske taler i Zürich, Praha og Lyon. Det gikk ikke alltid like bra. Da han la frem en av sine favorittstrofer, om utnyttelsen av russiske serfer på 1800-tallet, var publikum forvirret. Det viste seg at den franske oversetteren hadde sagt «russiske surfere.»

Men populistforskere sier Bannon er dyktig til å trekke veksel på populistenes diskurs, og fremstille politikk som en kamp mellom «den lille mann» og de «korrupte elitene.» Han klandrer bankfolk på Wall Street, europeiske teknokrater, milliardærer i Silicon Valley samt vage grupper av kosmopolitter, en liberal elite som mangler bakkekontakt, som han kaller «Davos-partiet», eller ganske enkelt «globalister.»

USAs president Donald Trump ble til slutt lei av Bannon. NTB Scanpix/Reuters.

Han raseri er merkelig gitt hans bakgrunn. Etter et opphold i marinen ble Bannon uteksaminert fra Harvard Business School. Han jobbet på Wall Street og i Hollywood før han slo seg ned i Washington DC. Han er antatt å ha en formue på titalls millioner dollar.

I Venezia bodde Bannon Gritti-palasset, i en suite med renessansekunst på veggene, til 1250 euro per natt (12.000 kr). I Roma hadde han et rom med stor takterrasse ved Hotel de Russie. I London liker han å bo på femstjernershotellet Browns.

– Jeg er en populist, en amerikansk nasjonalist, og jeg ønsker alltid det som er best for USA, sa han under en samtale i Mayfair hotel.

– Men jeg er også av tysk og irsk avstamning. Jeg tilbrakte store deler av livet mitt i Asia, og mine forretningsinteresser var i Europa. Jeg bodde i London store deler av 90-tallet. Jeg solgte min bank til en fransk bank. Jeg føler et bånd til den europeiske arbeiderklassen.

Skrythals

Bannon har en tendens til å skryte. Han hevdet at en mellommann hadde tatt kontakt med Pakistans statsminister Imran Khan. Privat sa mellommannen at det var en overdrivelse.

Da Bannon i september fortalte meg at han var rådgiver for Jair Bolsonaro, en tidligere offiser på ytre høyre, som endte med å vinne presidentvalget i Brasil, omtalte han ham kun som «den tidligere fallskjermsoldaten.» Da jeg spurte Bannon om den brasilianske kandidatens navn virket han usikker, og svarte «Botolini.»

Bannons mediemanipulasjon er både kunstferdig og uavlatelig. Hans reiser til Europa starter typisk med å sjekke inn på et luksushotell, før han tar fatt på en lang rekke intervju. Det kan være mye jobb.

– Jeg har gjort 70 intervjuer de siste tre månedene, sa Modrikamen i september.

– Ikke bare i Europa. Journalister fra Japan, Australia, Sør-Amerika. New York Times har intervjuet meg tre ganger.

Men Modrikamen begynte å bli bekymret for om medieoppmerksomheten hindret dem i å utarbeide detaljene i organisasjonens arbeid. Han innrømmet at han ble irritert da Bannon etter en hel dag med intervjuer, foreslo å forskyve et møte de to skulle ha for å gjøre plass til et siste møte med en tysk reporter. Jeg sa:

– Steve, jeg har gjort så mange intervju allerede. Hvorfor behøver du en journalist i kveld. Klokka er 23.

Bannon gjør to former for intervjuer. Den ene er høflig, sjarmerende og overstrømmende. Han setter ofte av to timer, og nøler ikke med å smigre.

– Jeg elsker Guardian, sa han ved et av våre første møter.

– Det er verdens ledende progressive avis.

Den andre varianten er eksplosiv. Stridig, dominerende, og aggressiv. Han kan bli rasende, spotte og overdøve journalistene. «Stans, stans, stans, stans, stans! Kutt ut pisspreiket, ok?» skrek Bannon da jeg sa konspirasjonsteoretikeren Alex Jones sto bak mye av dekningen som angrep milliardæren George Soros. Ved et annet tilfelle sa han: «Jeg har ønsket deg velkommen hit, og nå stiller du meg disse drittsekk-spørsmålene.»

Konspirasjonsteoretikeren Alex Jones utenfor Capitol Hill i Washington 5. september. NTB Scanpix/AP.

– Han herjet med meg i 30 minutter

Taktikken dreier seg om intimidering, og tillater Bannon å kontrollere samtalen, og vri den over i mer vennlig territorium. Kort etter slike konfrontasjoner liker han å være avvæpnende.

– Jeg liker deg, og du blir så hissig, sa han etter en utveksling.

– Et siste spørsmål, og så blir du med oss og spiser middag.

Andre journalister kan fortelle om tilsvarende opplevelser.

– Han herjet med meg i 30 minutter, sa en fjernsynsreporter.

– Straks kameraet ble slått av ga han high-fives; ‘Hei, det var gøy, la oss gjøre det på nytt en gang.’

Da jeg forsøkte å få Bannon til å snakke om hans manipulasjon av media reagerte han kraftig. Han insisterte på at Europa-prosjektet ikke ville bli skadelidende om mediedekningen stanset helt.

– Du er så selvopptatt at du tror dere er viktige. Her er betydningen av det: ingenting, null.

Klokken var 22 i Roma, og minutter etter ble jeg geleidet ut av rommet for å gi plass til et tv-team fra Nederland.

Senere samme natt, klokken 03.25, fikk jeg en mail. «Paul, vær snill å lese dette», sa han og lenket til en Buzzfeed-artikkel om en tale han hadde holdt dagen i forveien. Etter soloppgang gikk Bannon, en troende katolikk, til søndagsmesse sammen med en reporter fra Washington Post. Siden dro han til flyplassen og gikk om bord i et privatfly med kurs for Praha. Dit ble han fulgt av en journalist fra New York Times.

Ved vårt siste møte sto vi på Bannons initiativ ved siden av Triumfbuen i Paris. Guardian hadde påvist et stort problem med Bannons plan: valglovgivningen i brorparten av landene der han håpet å bidra til valgkampanjer forbød eller begrenset bidrag fra utenlandske organisasjoner.

Klokken 15 svingte en sort Mercedes ved fortauskanten, og Bannon steg ut med en liten gruppe. Han bestred ikke at europeisk lovgivning ville begrense Movements planer, men sa advokatene hans mente det kunne være en viss «fleksibilitet» i noen av landene.

– Fra starten visste jeg at valglovgivningen kom til å bli en utfordring, sa han.

Tomt hovedkvarter

Bannon medga at han kanskje ikke ville være i stand til å distribuere målinger eller dataanalyser, og så han ikke ville gjøre noe i strid med europeiske lover. Men han mente Movement kunne bidra på andre måter. For første gang begynte han å snakke om at Brussel-gruppen kunne sammenstille økonomiske rapporter, være vertskap for middager og organisere kongresser.

– Det er 100 prosent sikker. Mine advokater har allerede forsikret meg om dette.

Kritikere kan mene dette er en betydelig tilbaketrekning fra de storslåtte planene Bannon lanserte i juli, der han lovet å forene høyrepopulister og bygge en valgkampmaskin for å drive en stake i hjertet til «Brussel-vampyren.» Fire måneder senere står Movement-hovedkvarteret fremdeles tomt. Organisasjonen har ikke et nettsted, og kun én Brussel-ansatt (en pressekontakt). Modrikamen har ennå ikke sendt inn papirene som vil gjøre Bannon til styreleder av stiftelsen.

Ikke noe av dette later til å ha særlig innvirkning på oppmerksomheten som blir Bannon til del. Han sier han heller ikke har noen planer om å gi opp.

– Jeg har en ganske god idé om hvordan jeg bør tilbringe tiden, og hvor det ikke er noe vits.

– Det er svært effektivt her.

