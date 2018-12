Venezuelanske flyktninger utnyttes som sexslaver i Colombia

Colombianske myndigheter sier de har reddet 40 venezuelanske kvinner i Colombia fra moderne sexslaveri. Rettighetsforkjempere advarer mot fenomenet.

Et kriminelt nettverk fanget kvinnene i byen Cucuta og fraktet dem til Colombias hovedstad Bogotá. Der ble kvinnenes dokumenter konfiskert, og de ble tvunget til prostitusjon i 20 dager for å betale for egen transport, sier etterforsker Nestor Martinez.

Kvinnene skal kun ha fått 15 minutter frihet hver dag og ble pålagt bøter dersom de kom for sent. Nettverkets ledere betalte leger for å gjennomføre aborter på kvinner som ble gravide.

– Det er helt forferdelig, sier Martinez. Han legger til at sexslaveriet kunne blitt avslørt tidligere, men at en politiansatt tipset nettverket om etterforskningen.

Avsløringen er en del av en større politiaksjon der 144 personer er pågrepet. Martinez har lovet at politibetjenten som tipset om etterforskningen, også skal stilles til ansvar.

Ifølge rettighetsaktivister og lokale myndigheter er sexslaveri av venezuelanske kvinner på flukt et økende problem. FN sier over 3 millioner har flyktet fra det kriserammede landet de siste årene.