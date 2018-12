Det skjeve tårn i Pisa beveger seg

Det skjeve tårn i Pisa er ikke så skjevt som det en gang var.

Etter mer enn to tiårs innsats for å rette opp en av middelalderens best kjente ingeniørtabber, har det lyktes å rette opp det berømte klokketårnet noe. Det er ennå ikke i lodd, men har beveget seg enda fire centimeter mot vertikalen.

Den strukturelle tilstanden er bedre enn fryktet, opplyser den internasjonale komiteen som har arbeidet med saken.

– Justeringen av skjevheten er gode nyheter, men det er den strukturelle tilstanden til tårnet som er det viktigste, sier Nunziante Squeglia, en av komiteens konsulenter, til nyhetsbyrået ANSA.

Tårnet ble stengt på 90-tallet for utbedringer og justering av skjevheten. Da det ble gjenåpnet i 2001, var det rettet opp med mer enn 40 centimeter. Det var da lagt inn hundrevis av tonn med bly som motvekt i fundamentet, og det ble også fjernet masse i grunnen under bygningen.

Tårnet står på Mirakelplassen bak katedralen i Pisa, og byggingen startet i 1173. På grunn av et for grunt fundament og sviktende grunn begynte det imidlertid å helle kraftig etter kort tid, noe som i sin tur gjorde det verdensberømt.