FN gir ikke Erik Solheim sluttpakke

Erik Solheim får ikke etterlønn etter at han gikk av som FNs miljøsjef, skriver Nettavisen.

– Det er ingen bestemmelser om noen sluttavtale. Det er vanlig prosedyre. Som internasjonale tjenestemenn, har vi ikke krav på sluttavtaler om vi trekker oss, skriver talsperson for FNs generalsekretær, Stephane Dujarric, i en epost til Nettavisen.

Solheim, som også var visegeneralsekretær i FN, måtte slutte etter å ha fått kritikk for å ha reist svært mye i jobben som sjef for FNs miljøprogram (UNEP). Flyreiser fører til klimautslipp og en intern rapport advarer om at FN-toppens reisevirksomhet kan skade organisasjonens omdømme.

Solheim har hevdet at reisene var nødvendig for å gjøre jobben han var satt til, men har også tatt selvkritikk. Han har også betalt tilbake 50.000 kroner han har fått feilaktig utbetalt i reiseoppgjør.

Intervju med Solheim: FNs miljøsjef om pengerot, klimakrise – og om å kjede folk til døde