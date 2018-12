Påkjørt og drept av fly på rullebanen ved Moskva internasjonale flyplass

En ung mann mistet livet da han stormet ut på rullebanen og ble truffet av et fly som var i ferd med å lette ved Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva.

Den tragiske hendelsen fant sted tirsdag kveld på Moskva internasjonale lufthavn Sjeremetjevo.

Ifølge avisen The Independent skal den forulykkede ha vært en 25-åring fra Armenia som skulle sendes hjem fra Madrid i Spania tilbake til den armenske hovedstaden Jerevan.

Skulle utvises – stakk av



Politiet eskorterte den unge mannen til gaten på flyplassen under mellomlanding, men i stedet for å gå om bord på bussen som skulle kjøre passasjerene til flyet, valgte 25-åringen å stikke av og løpe ut på rullebanen uten at noen tilsynelatende oppdaget det.

Mistenkte at flyet traff et dyr



Mannen skal først ha blitt oppdaget da pilotene på et Aeroflot-fly på vei til Athen tok av fra rullebanen og rapporterte til kontrolltårnet at de mistenkte at de kunne ha truffet et dyr i mørket.

Da rullebanen ble stengt for inspeksjon ble liket og eiendeler til mannen funnet, skriver avisen Daily Mail.

– Mannen endte opp på rullebane nummer 2, hvor han ble fatalt skadet av et akselererende Boeing 737-fly, heter det i en uttalelse fra Russlands føderale etterforskningsorgan, Sledkom.

Fant biologiske rester på understellet

Aeroflot-maskinen som traff mannen fortsatte til Athen hvor det landet uten problemer. Da flyet ble inspisert fant man biologiske rester på understellet samt skader på skroget.

Russiske myndigheter har nå iverksatt etterforskning for å finne ut om flyplassen har fulgt sikkerhetsreglene.

