Ekssoldat dømt til 5.160 års fengsel for å ha massakrert bønder i Guatemala

En tidligere guatemalsk soldat er dømt til 5.160 år i fengsel for massedrap av bønder under borgerkrigen i landet på 1980-tallet.

Santos Lopez var medlem av en USA-trent gruppe ved navnet Kaibil som skulle slå ned opprør mot myndighetene. Han ble arrestert i USA og deportert i 2016.

Retten fant det bevist at Lopez var ansvarlig for minst 171 drap og ga ham 30 år for hvert. I tillegg fikk han 30 år for sin medvirkning til drapet på et spedbarn som hadde overlevd den første massakren.

Straffen blir betegnet som symbolsk, siden den lengste fengselsstraffen i Guatemala er 50 år.

Granskingen har vist at Lopez og hans gruppe utførte massakren i desember 1982 i Dos Erres, like ved grensen til Mexico, under jakten på et 20-talls geværer som geriljaen hadde stjålet fra regjeringsstyrkene.

