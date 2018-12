Fire regjeringssoldater drept under Taliban-angrep mot militærkolonne

Angrepet skjedde da kjøretøyene passerte gjennom den største byen i Badghis-provinsen. Fire soldater ble drept og sju skadd, melder lokale myndigheter.

Samtidig kom det meldinger om at ti personer ble drept under et NATO-angrep mot talibanstillinger sent onsdag. Flyene bombet stillinger etter at afghanske spesialstyrker ba NATO om bistand under kamper i den østlige Logar-provinsen.

Det er foreløpig uklart om det var sivile blant de ti drepte. Guvernøren i Logar sier at saken vil bli gransket. NATO har ikke kommentert hendelsen.

