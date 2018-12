Ytterligere to omkomne funnet etter brannene i California

Tallet på omkomne i skogbrannene i California har steget til 83. Antall savnede er nedjustert, og brannen sør i delstaten er omsider brakt under kontroll.

Tallet på savnede var torsdag nedjustert til rundt 560, etter å ha variert mye siden brannene brøt ut. Tidligere denne uken var det snakk om 1.300 savnede, men mange er siden da gjort rede for.

Politiet i Butte County sier at listen over savnede svinger opp og ned og ikke utgir seg for å bringe nøyaktige tall. Sheriffen sier den er mer ment som en påminnelse til folk om å gi beskjed om hvor de er.

Mange kan ha kommet seg i trygghet, uten å vite at navnet deres står på en liste over bortkomne.

Brannen i det sørlige California, kjent som Woolsey Fire, startet 8. november og har lagt rundt 1.600 bolighus i aske fra Thousand Oaks til Malibu. Selv om flammene nå er under kontroll, er det sendt ut farevarsel for kraftig regn og stein- og leirras i områder der trær og vegetasjon er nedbrent og ikke klare å holde på jorda. Tre personer er omkommet i sør.

Det er brannen lenger nord, kalt Camp Fire, som har vært den mest ødeleggende. Den startet samtidig som den i sør, men har rasert over 13.000 bolighus og andre eiendommer. Småbyen Paradise, et par timers kjøring nord for San Francisco, er helt nedbrent.

Også her er det varslet kraftig regn, noe som skaper ytterligere problemer for de mange tusen husløse som har opprettet teltleirer i parker og på åpne plasser.