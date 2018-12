Tenårings-brud auksjonert bort i Sør-Sudan

500 kuer, to luksusbiler og 10.000 dollar skal ha vært prisen for en tenåringsjente som ble giftet bort i Sør-Sudan etter en auksjon som ble omtalt på Facebook.

Flere lokale kilder og organisasjonen Plan International bekrefter at auksjonen fant sted, trolig i slutten av oktober.

I Sør-Sudan er det lang tradisjon for at menn må betale brudepris til brudens familie når ekteskap inngås. Arrangerte barneekteskap er også utbredt, selv om praksisen er ulovlig.

Ekteskapet som nå er inngått i delstaten Eastern Lakes, skiller seg likevel ut. Jenta, som skal være 17 år gammel, ble giftet bort etter en brudepris-auksjon som ble omtalt på Facebook.

– Denne barbariske bruken av teknologi minner om tidligere tiders slavemarkeder, sier George Otim, landdirektør for Plan International i Sør-Sudan.

En Facebook-melding med bilde av jenta ble lagt ut 25. oktober, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I meldingen sto det at fem menn deltok i auksjonen.

Jentas far skal ha mottatt 500 kuer, to luksusbiler, 10.000 dollar, to sykler, en båt og flere mobiltelefoner fra forretningsmannen som vant budrunden. Han har angivelig åtte koner fra før.

Også en sørsudansk viseguvernør skal ha deltatt i budrunden. Brudeprisen var den høyeste som noen gang er registrert i Sør-Sudan, ifølge landets regjering.

Også sørsudanske menneskerettsforkjempere har reagert sterkt på hendelsen. Facebook har fått kritikk for at det gikk flere dager før meldingen om auksjonen ble fjernet.

(©NTB)