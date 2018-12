Redd Barna: 85.000 barn har dødd av underernæring i Jemen

Om lag 85.000 barn under fem år kan ha dødd som følge av akutt underernæring i løpet av de siste tre årene med krig i Jemen, anslår Redd Barna.

Det «konservative» anslaget er beregnet ut ifra gjennomsnittlig dødelighetsrate for tilfeller av akutt underernæring, som ifølge FN har rammet 1,3 millioner barn siden en saudiledet koalisjon gikk inn i krigen mot Houthi-opprørerne i Jemen i 2015.

Tallet 85.000 tilsvarer hele befolkningen under fem år i Storbritannias nest største by Birmingham, skriver Redd Barna i en uttalelse onsdag.

– For hvert barn som blir drept av bomber og skudd, sulter et titalls barn i hjel. Og alt dette er fullt mulig å forhindre, sier Redd Barnas Jemen-direktør Tamer Kirolos.

– Barn som dør på denne måten lider voldsomt, legger han til.

Humanitær krise

Den treårige krigen i Jemen har gått hardt utover sivilbefolkningen. FN advarte i forrige måned om at opp mot 14 millioner jemenitter var på sultens rand.

Minst 6.800 sivile er drept og nær 10.700 har blitt såret i krigføringen. I tillegg har kamper og en delvis blokade fra den saudiledede koalisjonen ført til at 22 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp, og til et kolerautbrudd som har rammet 1,2 millioner mennesker.

Situasjonen i Jemen er betegnet som verdens verste humanitære krise, og FN og en rekke land har krevd umiddelbar slutt på krigføringen i landet.

Norge besluttet tidligere denne måneden å stanse eksport av militært materiell til Saudi-Arabia på grunn av landets krigføring i Jemen.

Fredssamtaler

De siste ukene har kampene vært konsentrert rundt havnebyen Hodeida, der om lag 80 prosent av all matimport og nødhjelp kommer inn i landet.

Frykten har vært at en storoffensiv fra den saudiledede koalisjonen og den jemenittiske regjeringen sto på trappene. Det i kombinasjon med eventuelle motangrep fra Houthi-opprørerne kunne ført til en kraftig forverring av den allerede prekære humanitære situasjonen i Jemen.

Etter kraftig internasjonalt press er imidlertid den saudiledede operasjonen i Hodeida mer eller mindre satt på vent.

Isteden har FN og spesialutsending Martin Griffiths tilsynelatende lyktes i å blåse nytt liv i fredssamtalene mellom partene. Både koalisjonen, Jemens regjering og Houthi-opprørerne har sagt seg villige til å møtes i Sverige til forhandlinger om våpenhvile i Hodeida.

– Hans tøffeste test

Griffiths ankom onsdag Jemens hovedstad Sana for å snakke med ledere for Houthi-opprørerne. Målet er å forsikre at de ikke trekker seg slik de gjorde i forbindelse med fredsforhandlinger i Sveits i september.

Fredssamtalene blir den hittil vanskeligste testen for Griffiths, som har vært spesialutsending til Jemen siden februar.

– Hvis disse forhandlingene lykkes i å forhindre en destruktiv kamp om Hodeida, kan han bygge momentum for å blåse nytt liv i en fredsprosess som har stått stille de siste par årene, sier den Brussel-baserte tenketanken International Crisis Group.

– Men hvis han mislykkes, ser fred i Jemen desto mer urealistisk ut, og situasjonen for befolkningen i landet blir desto mer kritisk, sier de videre.

Nye kamper

Tross opplysningene om fredssamtaler mellom partene i Jemen, ble det meldt om nye kamper i Hodeida senest tirsdag.

Borgerkrigen i Jemen brøt ut i kjølvannet av den arabiske våren, da Houthi-opprørerne i 2014 inntok hovedstaden Sana med hjelp fra tropper som var lojale til landets tidligere president, Ali Abdullah Saleh.

Året etter flyktet regjeringen, og Saudi-Arabia innledet luftangrep mot de Iran-støttede opprørerne.