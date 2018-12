Theresa May advarer mot å stemme ned brexitavtalen

Under en meget opphetet spørretime advarte Theresa May om at det kan ende uten avtale med EU, dersom brexitavtalen blir stemt ned i Underhuset.

– Blir avtalen stemt ned, vil det bli mer usikkerhet, eller vi kan risikere at det ikke blir noe brexit, sa May. Spørretimen ble ikke uventet dominert av brexit etter at utkastet til skilsmisseavtale er blitt godkjent i regjeringen, og skal signeres på et ekstraordinært EU-toppmøte søndag. Lederen av Underhuset, John Bercow, måtte gjentatte ganger roe ned opphissede parlamentsmedlemmer. Labour-leder Jeremy Corbyn gikk offensivt ut og kalte avtalen til brexitavtale en fiasko. – Det er på tid å gjøre vei for de av oss som kan og vil, sa Corbyn. Rett etter at spørretimen var over onsdag ettermiddag, dro Theresa May til Brussel for å diskutere brexit direkte med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. (©NTB)