Britisk student dømt til livsvarig fengsel for spionasje i Emiratene

En domstol i De forente arabiske emirater har dømt den britiske studenten Matthew Hedges til livsvarig fengsel for spionasje, sier en talsperson for familien.

– Vi kan bekrefte at han ble dømt til å sone resten av livet i fengsel, sier talspersonen til nyhetsbyrået AFP.

– Rettsmøtet varte i mindre enn fem minutter, og advokaten hans var ikke til stede, legger vedkommende til.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt sier han er «dypt sjokkert og skuffet» over kjennelsen fra domstolen i Emiratene.

– Dagens dom er ikke det vi forventer fra en venn og betrodd partner av Storbritannia, og den er stikk i strid med tidligere forsikringer, sier han.

Hedges, en 31 år gammel doktorgradsstudent, forsket på Emiratenes sikkerhetspolitikk i inn- og utland etter den arabiske våren da han ble pågrepet ved en flyplass i Dubai 5. mai i år.

Han ble midlertidig løslatt 29. oktober, men ble konstant overvåket fram til rettsmøtet onsdag. Rettsmøtet var kun det tredje etter at Hedges ble pågrepet.

Kona hans, Daniela Tejada, har tidligere uttrykt bekymring for Hedges' sikkerhet og sagt at han ble holdt på isolat på ukjent sted med begrenset tilgang til det britiske konsulatet og familien sin.

Emiratenes statsadvokat Hamad al-Shamsi sa tidligere denne måneden at Hedges var anklaget for å «spionere på vegne av et annet land, og for å sette militæret og statens økonomiske sikkerhet i fare»

Hedges selv har benektet at han har gjort noe kriminelt.

(©NTB)