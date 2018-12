Colombia: Vold rammer sivile på tross av fredsavtalen

Folk på landsbygda i Colombia rammes av drap, seksuell vold og miner, to år etter at fredsavtalen med FARC ble inngått.

Over halvparten av folk som bor i landlige områder er utsatt for vold og konflikt, ifølge Flyktninghjelpen.

– Selv om fredsavtalen med FARC var en viktig milepæl, er den ikke alene nok til å få slutt på volden i landet, sier landdirektør Christian Visnes.

Over 100.000 har et akutt behov for beskyttelse og tilgang til grunnleggende varer og tjenester, ifølge organisasjonen. Kamphandlingene har økt der hvor flere grupper forsøker å ta kontroll over strategisk viktige områder, naturressurser eller tjene penger på kriminalitet.

– Dersom myndighetene og verdenssamfunnet, inkludert FN, ikke gjør noe for å forhindre voldsbølgen, vil den langvarige konflikten og fordrivelsen fortsette å ødelegge de sosiale og økonomiske forholdene i Colombia. Dette kan føre til mer lidelse og sette Colombias fremtid på spill, advarer han.

Lørdag er det to år siden geriljagruppen FARC undertegnet en fredsavtale med Colombias regjering. Det gjorde slutt på en over 50 år lang konflikt, utløst av et krav om tilgang til jord og sosial rettferdighet. Norge bidro som tilrettelegger for fredsforhandlingene, sammen med Cuba.

I august ble konservative Ivan Duque innsatt som ny president. Han har krevd endringer i fredsavtalen med FARC og har varslet en hardere linje overfor geriljagruppen ELN, som fortsatt er aktiv.

(©NTB)